Буде заміс: ЗС РФ готуються до штурму в районі Тернів на Лиманському напрямку, — боєць ЗСУ

На цій ділянці окупанти почали збирати сили та продовжують атакувати позиції ЗСУ КАБами. В Генштабі ЗСУ повідомили про один відбитий ворожий штурм за останню добу.

Related video

На Донеччині поблизу села Терни російські окупанти збираються із силами, щоб піти в атаку. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" 9 квітня розповів лейтенат ЗСУ з позивним "Алекс", посилаючись на слова бійця 60-ої ОМБр.

"Після тих всіх еб*шок з їхньою колоною танків, п**ари заспокїлись. Ось ці два дні спокійно, тихо, вони нікуди не просунулися, абсолютно. Просто отримали п**зди там на місці і стоять. Але до чогось готуються знову, накопичуються, і буде така ж еб*шка як і минулого разу, знову вони там всі подохнуть", — розповідає військовий.

Важливо

Бійці ЗСУ під Тернами під носом в окупантів "затрофеїли" танк РФ з цар-РЕБом (фото)

Він зазначив, що пори відносну тишу в плані наступів та штурмів, ЗС РФ продовжують закидати їхні позиції КАБами.

"Поки руху жодного немає, так що стоїмо чітко та впевнено, все бачимо, все контролюємо, все поки, слава Богу", — проінформував боєць 60-ї бригади.

У ранковому зверненні Генштабу ЗСУ 9 квітня повідомлялося, що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, що 9 квітня на Херсонщині Сили оборони завдали удару по АЗС окупантів в населеному пункті Великі Копані. Постраждала не лише сама станція і техніка ЗС РФ, а й окупанти, які там перебували.

9 квітня BILD повідомив, що ЗС РФ увійшли до Красногорівки, яка розташована за 20 кілометрів від Донецька.