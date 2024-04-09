"Ніколи не тримали автомат": у "Пересувному цирку" розказали, скільки забронювали артистів

Працівники установи мають "доносити циркове мистецтво" і забирати їх в армію недоцільно. "Це не їхнє питання", вважає гендиректор підприємства.

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Державне підприємство "Пересувний цирк України" подало на бронь від мобілізації тільки 12 співробітників. Решта бояться йти до військкомату. Про це розказав генеральний директор підприємства Павло Книш в коментарі порталу "Страна.ua".

За його словами, усі артисти від початку війни працюють в Україні. Всього є вісім циркових колективів, у якому працюють 156 людей. Це приблизно 60% жінок і 40% чоловіків. До Збройних сил долучились 8 людей.

"Можна було б подати на бронь десь 50 осіб, а ми подали тільки 12. Чому так? Є люди, які бояться йти до військкомату, бо їм одразу вручають повістки. Ми не можемо змусити. Ми і приймати на роботу зараз не можемо, тому що якщо людина не стоїть на обліку, не можна її оформити. Це велика проблема", — заявив Книш.

З цих причин на роботу останнім часом беруть лише дівчат. Гендиректор вважає недоцільним забирати в армію працівників цирку, адже "вони ніколи не тримали у руках автомат".

"Їх потрібно перекваліфіковувати дуже довго. Це не їхнє питання. Їхнє питання — доносити циркове мистецтво до тих, хто хотів би дивитися", — сказав очільник "Пересувного цирку України".

Також він негативно відреагував на хейт і глузування в соціальних мережах, які почалися після оприлюднення інформації щодо "броні" артистів цирку. Він переконаний, "людям нема чим зайнятися". За його словами, культура завжди була на фронті.

"Наше підприємство єдине на території України, яке обслуговує всі області, ми постійно пересуваємося з одного населеного пункту в інший. Ми постійно підіймаємо дух солдатів, які на передовій, вони хоча б трохи якусь розрядку отримують. Наші артисти як можуть, так і працюють", — резюмував Книш.

Нагадаємо, 8 квітня Мінкульт визнав "критично важливим" державне підприємство "Пересуваний цирк України". Відстрочку від мобілізації також отримали співробітники телемарафону "Єдині новини", Української асоціації футболу, а також низка футбольних клубів, серед яких ФК "Динамо Київ", "Шахтар", "Оболонь".

9 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам переглянути систему бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури, а після внести відповідну постанову на розгляд уряду.