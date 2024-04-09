"Никогда не держали автомат": в "Передвижном цирке" рассказали, сколько забронировали артистов

Работники учреждения должны "доносить цирковое искусство" и забирать их в армию нецелесообразно. "Это не их вопрос", считает гендиректор предприятия.

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Государственное предприятие "Передвижной цирк Украины" подало на бронь от мобилизации только 12 сотрудников. Остальные боятся идти в военкомат. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Павел Кныш в комментарии порталу "Страна.ua".

По его словам, все артисты с начала войны работают в Украине. Всего есть восемь цирковых коллективов, в котором работают 156 человек. Это примерно 60% женщин и 40% мужчин. В Вооруженные силы присоединились 8 человек.

"Можно было бы подать на бронь где-то 50 человек, а мы подали только 12. Есть люди, которые боятся идти в военкомат, потому что им сразу вручают повестки. Мы не можем заставить. Мы и принимать на работу сейчас не можем, потому что если человек не стоит на учете, нельзя его оформить. Это большая проблема", — заявил Кныш.

По этим причинам на работу в последнее время берут только девушек. Гендиректор считает нецелесообразным забирать в армию работников цирка, ведь "они никогда не держали в руках автомат".

"Их нужно переквалифицировать очень долго. Это не их вопрос. Их вопрос — доносить цирковое искусство до тех, кто хотел бы смотреть", — сказал глава "Передвижного цирка Украины".

Также он негативно отреагировал на хейт и насмешки в социальных сетях, которые начались после обнародования информации о "брони" артистов цирка. Он убежден, "людям нечем заняться". По его словам, культура всегда была на фронте.

"Наше предприятие единственное на территории Украины, которое обслуживает все области, мы постоянно передвигаемся из одного населенного пункта в другой. Мы постоянно поднимаем дух солдат, которые на передовой, они хотя бы немного какую-то разрядку получают. Наши артисты как могут, так и работают", — резюмировал Кныш.

Напомним, 8 апреля Минкульт признал "критически важным" государственное предприятие "Передвижной цирк Украины". Отсрочку от мобилизации также получили сотрудники телемарафона "Единые новости", Украинской ассоциации футбола, а также ряд футбольных клубов, среди которых ФК "Динамо Киев", "Шахтер", "Оболонь".

9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам пересмотреть систему бронирования и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры, а после внести соответствующее постановление на рассмотрение правительства.