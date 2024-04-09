БУК, ТОР-М2, "Стріла-10" та "Тунгуска": СБУ показала результат роботи проти ППО РФ (відео)

Українська спецслужба пообіцяла знищувати різну зенітну техніку Росії до перемоги над ворогом.

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Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО. Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

Бійці структури показали на відео знищення різної зенітної техніки. Серед систем ППО — два ЗРК ТОР-М2, ЗРК "Стріла-10", ЗГРК "Тунгуска", а також БУК.

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"Нищимо окупантів до повної Перемоги!" — йдеться у дописі.

Знищення систем ППО РФ

За останній тиждень березня підрозділи Нацгвардії знищили понад пів сотні артилерійських систем ворога, 13 танків та два російські "Гради". Бійці ліквідували комплекси ППО РФ ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "БУК-М1". Ігор Клименко, керівник МВС, розповів, що бійці заздалегідь фіксують спроби штурмувати українські позиції та знищують окупантів РФ і їхню техніку ще на підході.

28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у Запорізькій області виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" і навели на нього вогонь української артилерії. Після виявлення комплексу військ РФ за допомогою засобів аеророзвідки, українські артилеристи завдали удару, імовірно, ракетою РСЗВ М142 HIMARS.

Нагадаємо, 9 квітня США передали Україні тисячі одиниць трофейної іранської зброї. Американські військові вилучили понад п’ять тисяч автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. CENTCOM США заявив, що прагне працювати із союзниками та партнерами, щоб протистояти транспортуванню летальної допомоги з Ірану до різних угруповань.