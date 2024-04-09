БУК, ТОР-М2, "Стріла-10" та "Тунгуска": СБУ показала результат роботи проти ППО РФ (відео)
Українська спецслужба пообіцяла знищувати різну зенітну техніку Росії до перемоги над ворогом.
Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО. Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.
Бійці структури показали на відео знищення різної зенітної техніки. Серед систем ППО — два ЗРК ТОР-М2, ЗРК "Стріла-10", ЗГРК "Тунгуска", а також БУК.Важливо
"Нищимо окупантів до повної Перемоги!" — йдеться у дописі.
Знищення систем ППО РФ
За останній тиждень березня підрозділи Нацгвардії знищили понад пів сотні артилерійських систем ворога, 13 танків та два російські "Гради". Бійці ліквідували комплекси ППО РФ ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "БУК-М1". Ігор Клименко, керівник МВС, розповів, що бійці заздалегідь фіксують спроби штурмувати українські позиції та знищують окупантів РФ і їхню техніку ще на підході.
28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у Запорізькій області виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" і навели на нього вогонь української артилерії. Після виявлення комплексу військ РФ за допомогою засобів аеророзвідки, українські артилеристи завдали удару, імовірно, ракетою РСЗВ М142 HIMARS.
Нагадаємо, 9 квітня США передали Україні тисячі одиниць трофейної іранської зброї. Американські військові вилучили понад п’ять тисяч автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. CENTCOM США заявив, що прагне працювати із союзниками та партнерами, щоб протистояти транспортуванню летальної допомоги з Ірану до різних угруповань.