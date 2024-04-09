БУК, ТОР-М2, "Стрела-10" и "Тунгуска": СБУ показала результат работы против ПВО РФ (видео)

Украинская спецслужба пообещала уничтожать различную зенитную технику России до победы над врагом.

Related video

Бойцы СБУ за неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Бойцы структуры показали на видео уничтожение различной зенитной техники. Среди систем ПВО — два ЗРК ТОР-М2, ЗРК "Стрела-10", ЗГРК "Тунгуска", а также БУК.

Важно

Мощный взрыв на фронте: ССО "обезвредили" российский комплекс "Бук-М1" (видео)

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" — говорится в заметке.

Уничтожение систем ПВО РФ

За последнюю неделю марта подразделения Нацгвардии уничтожили более полусотни артиллерийских систем врага, 13 танков и два российских "Града". Бойцы ликвидировали комплексы ПВО РФ ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "БУК-М1". Игорь Клименко, руководитель МВД, рассказал, что бойцы заранее фиксируют попытки штурмовать украинские позиции и уничтожают оккупантов РФ и их технику еще на подходе.

28 марта 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" в Запорожской области обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и навели на него огонь украинской артиллерии. После обнаружения комплекса войск РФ с помощью средств аэроразведки, украинские артиллеристы нанесли удар, вероятно, ракетой РСЗО М142 HIMARS.

Напомним, 9 апреля США передали Украине тысячи единиц трофейного иранского оружия. Американские военные изъяли более пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. CENTCOM США заявил, что стремится работать с союзниками и партнерами, чтобы противостоять транспортировке летальной помощи из Ирана в различные группировки.