Від піхоти до бронетехніки зі складами: у ДПСУ показали процес знищення сил ЗС РФ (відео)

Прикордонники за допомогою аеророзвідки спершу встановлюють можливі позиції росіян, після чого завдають точкових ударів по противнику.

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Українські захисники роблять усе для того, щоб щодня бойовий потенціал ЗС РФ ставав тільки меншим. Для цього знищують бронетехніку, склади з озброєнням, а також безпосередньо самих окупантів. Про це детальніше у своєму сюжеті розповіли представники Державної прикордонної служби.

За їхніми даними, наразі лінія фронту в Херсонській області проходить саме Дніпром і таке розташування значно впливає на те, як тривають бойові дії.

"Зокрема, зростає роль розвідувальних та ударних безпілотників. Завдяки активному застосуванню FPV-дронів прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони знищують військову техніку, склади та особовий склад ворога", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як українські захисники з ДПСУ спочатку уважно стежать за позиціями противника, після чого завдають ефективного удару точно в ціль. Робота над цим ведеться щодня.

У результаті це змушує російські підрозділи переміщати свої сили подалі від річки Дніпро, а також ускладнює окупантам логістику.

Нагадаємо, 8 квітня повідомлялося, що оператори ССО знищили росіян на Донеччині. Під час розвідувальних дій військовослужбовці виявили бронетехніку російських загарбників, зокрема БМП і БТР з особовим складом ворога.

Також 9 квітня повідомлялося про те, що ЗСУ знищили "танк-черепаху" окупантів, який прорвався до Красногорівки. Техніка "засвітилася" під час спроби штурму міста і українські захисники зробили все для того, щоб залишити противника без радянського Т-92, який обшили зверху металом для захисту від атак БПЛА.