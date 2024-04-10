От пехоты до бронетехники со складами: в ГПСУ показали процесс уничтожения сил ВС РФ (видео)

Пограничники с помощью аэроразведки сперва устанавливают возможные позиции россиян, после чего наносят точечные удары по противнику.

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Украинские защитники делают все для того, чтобы ежедневно боевой потенциал ВС РФ становился только меньше. Для этого уничтожают бронетехнику, склады с вооружением, а также непосредственно самих оккупантов. Об этом подробнее в своем сюжете рассказали представители Государственной пограничной службы.

По их данным, сейчас линия фронта в Херсонской области проходит именно по Днепру и такое расположение значительно влияет на то, как продолжаются боевые действия.

"В частности, возрастает роль разведывательных и ударных беспилотников. Благодаря активному применению FPV-дронов пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны уничтожают военную технику, склады и личный состав врага", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские защитники из ГПСУ сначала внимательно следят за позициями противника, после чего наносят эффективный удар точно в цель. Работа над этим ведется ежедневно.

В результате это вынуждает российские подразделения перемещать свои силы подальше от реки Днепр, а также усложняет оккупантам логистику.

Напомним, 8 апреля сообщалось, что операторы ССО уничтожили россиян в Донецкой области. Во время разведывательных действий военнослужащие обнаружили бронетехнику российских захватчиков, в частности БМП и БТР с личным составом врага.

Также 9 апреля сообщалось о том, что ВСУ уничтожили "танк-черепаху" оккупантов, который прорвался в Красногоровку. Техника "засветилась" во время попытки штурма города и украинские защитники сделали все для того, чтобы оставить противника без советского Т-92, который обшили сверху металлом для защиты от атак БПЛА.