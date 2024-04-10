Спіймав "жирну" ціль: новий дрон RAM X знищив машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" (відео)

За словами нардепа Юрія Мисягіна, український ударний дрон RAM X вдало поцілив по машині комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2". Після вибуху в небо здійнявся густий сірий дим.

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Бійці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ знищили машину комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" на Донецькому напрямку. Це вдалося зробити за допомогою ударного дрона. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Жирну" ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Таким чином українські бійці виявили машину зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2". Її було знищено за допомогою ударного безпілотника.

За інформацією нардепа Юрія Мисягіна, йдеться про ударний дрон RAM X.

"Борисоглєбськ-2": що відомо

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" призначений для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем і створення перешкод у різних діапазонах. Цей комплекс перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2013 року, тоді як у війни проти України окупанти застосовують його з 2014 року.

Ударний дрон RAM X: що відомо

RAM X — новий ударний безпілотний літальний апарат. У "Мілітарному" розповіли, що дрон є подальшим розвитком баражуючого боєприпасу RAM II. Аналітики припустили, що в апарата змінена конструкція та зменшені розміри в порівнянні з його попередніми моделями.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що українські військові знищили російський танк Т-72, який брав участь в атаці на Красногорівку Донецької області. Крім нього, було уражено й іншу ворожу техніку.

8 квітня військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що 33-тя бригада знищила російську техніку, зокрема Т-90С з протимінним тралом ТМТ-К. За його словами, він початку повномасштабного вторгнення противник втратив 13 таких тралів.