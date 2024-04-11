Атака дрона в РФ: у Липецькій області горіла лікарня (карта)

Через падіння дрона на будівлю лікарні виникло загоряння на площі 4 кв м. У регіоні зберігається жовтий рівень загрози.

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На території Липецької області в ніч на 11 квітня запроваджували режим повітряної небезпеки через атаку БпЛА на території Добровського округу. Дрон упав на споруджувану будівлю центральної районної лікарні в селі Добре, унаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"Сталося падіння БпЛА на будівлю ЦРЛ (центральної районної лікарні, — ред.), що будується, у селі Добре. Жертв немає! На місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Голова району Анатолій Попов оперативно доповідає про ситуацію", — написав Артамонов.

Пізніше він додав, що після падіння БпЛА на терапевтичний корпус, що будується, виникло загоряння на площі 4 кв м.

Село Добре, Липецька область Фото: Телеграм

"Вогонь загасили. Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв і постраждалих немає. Оперативні служби та голова району перебувають на місці події", — зазначив Артамонов.

Він також підкреслив, що в регіоні зберігається жовтий рівень загрози.

Нагадаємо, 11 квітня видання Bloomberg повідомило, що попит на системи протиповітряної оборони в Росії зріс учетверо тільки за останній рік. Збільшення кількості атак на російські заводи та інші військові об'єкти за допомогою українських дронів змусила російські компанії власними силами шукати способи захистити свої підприємства. За підрахунками Bloomberg, державні компанії та державні установи витратили минулого року щонайменше 1,7 мільярда рублів (18,4 мільйона доларів США) на електронну безпеку.

2 квітня відбулася атака дронів по військових об'єктах РФ у Татарстані. Тоді вибухи прогриміли на майданчику, де виробляли дрони-камікадзе "Шахед", а також на нафтопереробному комплексі.