Атака дрона в РФ: в Липецкой области горела больница (карта)

Из-за падения дрона на здание больницы возникло возгорание на площади 4 кв м. В регионе сохраняется желтый уровень угрозы.

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На территории Липецкой области в ночь на 11 апреля вводили режим воздушной опасности из-за атаки БпЛА на территории Добровского округа. Дрон упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Произошло падение БпЛА на строящееся здание ЦРБ (центральной районной больницы, — ред.) в селе Доброе. Жертв нет! На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации", — написал Артамонов.

Позже он добавил, что после падения БпЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м.

Село Доброе, Липецкая область Фото: Телеграм

"Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия", — отметил Артамонов.

Он также подчеркнул, что в регионе сохраняется желтый уровень угрозы.

Напомним, 11 апреля издание Bloomberg сообщило, что спрос на системы противовоздушной обороны в России вырос в четыре раза только за последний год. Увеличение количества атак на российские заводы и другие военные объекты с помощью украинских дронов заставила российские компании собственными силами искать способы защитить свои предприятия. По подсчетам Bloomberg, государственные компании и государственные учреждения потратили в прошлом году не менее 1,7 миллиарда рублей (18,4 миллиона долларов США) на электронную безопасность.

2 апреля состоялась атака дронов по военным объектам РФ в Татарстане. Тогда взрывы прогремели на площадке, где производили дроны-камикадзе "Шахед", а также на нефтеперерабатывающем комплексе.