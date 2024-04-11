В РФ в 4 раза вырос спрос на системы защиты от атак украинских дронов, — Bloomberg

Увеличение количества атак на российские заводы и другие военные объекты с помощью украинских дронов заставила российские компании собственными силами искать способы защитить свои предприятия. По подсчетам Bloomberg, государственные компании и государственные учреждения потратили в прошлом году не менее 1,7 миллиарда рублей (18,4 миллиона долларов США) на электронную безопасность.

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Тендерные данные показывают, что спрос на системы противовоздушной обороны в России вырос в четыре раза только за последний год. В то же время с 24 февраля 2024 года РФ удалось удвоить производство такого оборудования у себя в стране. Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Усиление атак украинских беспилотников заставляет российские компании искать способы защиты собственных заводов и фабрик вместо того, чтобы полагаться на военных, что дает неожиданный толчок производителям радаров и военного оборудования. Тендерные данные показывают, что спрос на частные системы для отражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последний год вырос в четыре раза. В то же время по оценкам Bloomberg Economics, России удалось как минимум удвоить производство такого оборудования с начала войны", — говорится в статье.

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В информационном агентстве уточнили, что больше всего пострадали российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку Украина пытается сократить поставки топлива для вооруженных сил Кремля и уменьшить поток нефтедолларов в российскую казну.

"Россия, вероятно, сможет сделать свои нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты с высокой стоимостью менее уязвимыми к ударам беспилотников в течение следующих кварталов", — сказал российский экономист Алекс Исаков из Bloomberg Economics.

Он добавил, что значительная часть наращивания объемов произошла за период относительно мягкого применения торговых санкций, в том числе по перевалке электронных компонентов.

Как пишет Bloomberg, Россия обсуждала развертывание оборонных систем военного уровня на нефтеперерабатывающих заводах, но пока ничего не было объявлено публично, хотя официальные лица заявили, что они работают с представителями этой отрасли промышленности над защитой военных объектов.

"Поскольку война все больше распространяется на территорию России, частные компании подогревают спрос на специальные системы радиоэлектронной борьбы. По данным одной из местных электронных закупочных платформ Tenderpro, которой пользуются более 300 000 российских компаний, около трети всех тендеров на системы противодействия БПЛА были проведены нефтегазовыми предприятиями. На промышленные и горнодобывающие компании приходится 28% и 10% случаев соответственно", — говорится в материале.

Генеральный директор местного производителя радиолокационного оборудования Umirs Андрей Клюев на конференции по технологиям борьбы с БПЛА в Москве заявил, что война привела к "взрывному росту" рынка средств радиоэлектронной борьбы, и производство пока не успевает за спросом.

"Производство радаров и оборудования для дистанционного радиоуправления — статистическая категория, в которую попадают системы противодействия беспилотникам — начинает год с мощным импульсом. Согласно последним данным Росстата, в феврале производство увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и это уже второй месяц подряд стремительного роста", — пишет Bloomberg.

В частности, эти средства защиты предотвратили нападение на завод "Славнефть" в Ярославле — шестой по величине нефтеперерабатывающий завод в России, который приобрел свои защитные системы у дочерней компании государственной корпорации "Ростех". В то же время Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками, которые были сбиты системами радиоэлектронной борьбы, что привело к падению обломков на территорию завода. А Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, согласно данным тендеров, проанализированным Bloomberg, закупили системы противодействия БПЛА в конце 2022 — начале 2023 года.

Сколько россияне потратили на защиту от украинских атак

"По подсчетам Bloomberg, сделанным на основе данных из доступных порталов государственных закупок, государственные компании и государственные учреждения потратили в прошлом году не менее 1,7 миллиарда рублей (18,4 миллиона долларов США) на электронную безопасность. Большая часть этих расходов была направлена на защиту объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры, в частности атомной электростанции, расположенной в 200 километрах (124 мили) от границы с Украиной", — говорится в статье.

Bloomberg уточнил, что оценить, сколько средств российские корпорации потратили на защиту от беспилотников, на основе открытых данных почти невозможно, поскольку объявления о закупках публикуются на разных платформах, а российские власти позволяют компаниям, которые находятся под международными санкциями, засекречивать данные о своих закупках.

"По данным Tenderpro, самая большая разовая закупка оборудования для борьбы с беспилотниками составила 45 миллионов рублей, тогда как 36% компаний покупают дорогие стационарные и мобильные системы стоимостью более 1 миллиона рублей ($10 845) Кроме дорогой электроники, компании также были вынуждены инвестировать в строительство физических барьеров, укрепление существующих сооружений и страхование от повреждений", — написало издание.

По словам коммерческого директора московской платформы Tenderpro Елены Астафьевой, интерес к страхованию от повреждения дронов в России вырос втрое.

"Кроме дорогой электроники, компании также были вынуждены инвестировать в строительство физических барьеров, укрепление существующих сооружений и страхование от повреждений", — отметил Bloomberg.

Напомним, 2 апреля состоялась атака дронов по военным объектам РФ в Татарстане. Тогда взрывы прогремели на площадке, где производили дроны-камикадзе "Шахед", а также на нефтеперерабатывающем комплексе.

1 апреля, в подмосковном Хотьково Российской Федерации произошел пожар на территории завода "Электроизолит". В этот же день в российском Екатеринбурге вспыхнул один из крупнейших машиностроительных заводов "Уралмаш". Загорелось в одном из цехов, в котором было около 500 литров лака.