Захід затримує допомогу: ЗСУ сильно обмежені в здатності знищувати техніку РФ, — ISW

За словами аналітиків, ЗСУ змогли пом'якшити негативний ефект від нестачі боєприпасів, використовуючи FPV-дрони. Однак артилерія може завдавати набагато більшої шкоди ворогові.

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Дрони, які використовують Сили оборони України для ударів по техніці ЗС РФ, не можуть повною мірою замінити артилерію. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 10 квітня йдеться, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявив, що Україна успішно виробляє всередині країни безпілотники. Однак така зброя не може замінити системи ППО, ракетні комплекси великої дальності та артилерію.

У ISW заявили, що Сили оборони змогли пом'якшити негативний ефект від нестачі артилерійських боєприпасів, використовуючи FPV-дрони, щоб атакувати російську піхоту і техніку. Однак артилерія може завдавати набагато більшої шкоди ворогові, ніж боєприпаси, що баражують.

Так, неназваний представник НАТО заявив журналу Foreign Policy, що українці знищили дві три танки, знищені за останні два місяці, були вражені саме FPV-дронами. Пілоти спрямовують безпілотник у відкритий люк російського танка, на двигун або до боєприпасів, які зберігаються у башті.

Однак, як повідомляється, системи радіоелектронної боротьби і посилена броня бронетехніки можуть ускладнити для FPV-дронів удар по певній точці на машині.

У звіті йдеться про те, що здатність України відбивати механізовані напади за допомогою безпілотників FPV є частковим пом'якшенням, а триваюча нестача артилерії позбавляє українські сили можливості швидко і у великих кількостях знищувати бронетехніку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна готує особливі безпілотники, щоб знищувати російські системи ППО. За словами журналістів, для Сил оборони розробляють дрони RAM X, які можуть атакувати цілі на відстані 50 кілометрів і навіть більше.