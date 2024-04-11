Удари "Кинджалами" та Х-101: Польща піднімала бойову авіацію через обстріли ЗС РФ

У польських збройних силах уточнили, що підіймали авіацію через інтенсивні обстріли України та з огляду на далекобійність російської авіації, яка підіймалась у небо цієї ночі.

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У ніч з 10 на 11 квітня через масові ракетні удари по території України у польській повітряний простір підіймали бойові літаки для захисту східних кордонів держави. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завдаванням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", — йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі уточнили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП веде постійний моніторинг ситуації.

Нічні обстріли України 11 квітня

Вранці 11 квітня голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову. Ворог цілив по критичній інфраструктурі міста та області. Через масові удари у Харкові фіксують перебої з електропостачанням. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що метро у місті найближчі кілька годин не працюватиме.

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Крім того, о 6:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку Львова летять аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Також були пуски у напрямку Стрия, Львівської області. У місті лунала повітряна тривога. Міський голова Львова Андрій Садовий о 6:07 написав, що російські ракети все ще у Львівській області та попросив містян залишатись в укриттях.

Повідомлення про запуск "Кинджалів" в бік Тернопільської, Рівненської та Волинської областей також лунали цієї ночі.

Нагадаємо, 10 квітня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що росіяни обстріляли населені пункти Харківської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще шестеро постраждали. Окупанти скинули з безпілотного літального апарата вибухівку на автобус у Вовчанську, а пізніше вдарили по цьому населеному пункту авіабомбами, пошкодивши будинки та господарські будівлі. Внаслідок атаки в місті повністю зруйновано поліклініку.

Ввечері 10 квітня російські військові атакували Одеську область за допомогою балістики. В результаті ворожого обстрілу загинуло четверо людей, ще 14 отримали поранення.