Удары "Кинжалами" и Х-101: Польша поднимала боевую авиацию из-за обстрелов ВС РФ

В польских вооруженных силах уточнили, что поднимали авиацию из-за интенсивных обстрелов Украины и учитывая дальнобойность российской авиации, которая поднималась в небо этой ночью.

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В ночь с 10 на 11 апреля из-за массовых ракетных ударов по территории Украины в польское воздушное пространство поднимали боевые самолеты для защиты восточных границ государства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Обращаем внимание, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — говорится в сообщении.

В Оперативном командовании ВС Польши уточнили, что активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации.

Ночные обстрелы Украины 11 апреля

Утром 11 апреля глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову. Враг целился по критической инфраструктуре города и области. Из-за массовых ударов в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что метро в городе ближайшие несколько часов не будет работать.

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Кроме того, в 6:01 Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении Львова летят аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Также были пуски в направлении Стрыя, Львовской области. В городе звучала воздушная тревога. Городской голова Львова Андрей Садовый в 6:07 написал, что российские ракеты все еще во Львовской области и попросил горожан оставаться в укрытиях.

Сообщения о запуске "Кинжалов" в сторону Тернопольской, Ровенской и Волынской областей также звучали этой ночью.

Напомним, 10 апреля, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли три человека и еще шестеро пострадали. Оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на автобус в Волчанске, а позже ударили по этому населенному пункту авиабомбами, повредив дома и хозяйственные постройки. В результате атаки в городе полностью разрушена поликлиника.

Вечером 10 апреля российские военные атаковали Одесскую область с помощью баллистики. В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.