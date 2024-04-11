Крилаті ракети можуть запускати із субмарин: РФ змінює тактику в Чорному морі, — ВМС (відео)

Речник командування Дмитро Плетенчук повідомив, що нині у морі перебуває підводний човен "Варшавянка". Він також розповів, що для захисту суден у Новоросійську ворог вдався до малювання на асфальті та технологій Другої світової війни.

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Російські окупанти, ймовірно, обрали нову тактику у морі. Ворог може застосовувати для нічних атак України підводні човни. Про це в ефірі телемарафону 11 квітня повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ворог, розуміючи всю небезпеку виходу із захищеної гавані, наскільки це можливо, почав застосовувати саме субмарини. І зараз в морі так само перебуває "Варшавянка" 636 проєкту, носій крилатих ракет", — зазначив він.

Військовий розповів, що застосування РФ підводних човнів фіксують вже не вперше. Зараз Україна з’ясовує, чи причетні вони до нічних обстрілів.

"У разі підтвердження це буде вже схоже на такий вибір тактики. Що все ж таки вони вирішили діяти саме у такий спосіб. Але, думаю, сьогодні згодом ця інформація буде доповнюватись", — додав Плетенчук.

Окупанти намалювали підводний човен на асфальті

Також речник прокоментував дії ЗС РФ у Новоросійську. З його слів, ворог намагається захистити судна від ударів БПЛА, заблокувавши прохід до них.

"Це, звісно, не все. Вони ще намалювали субмарину, наприклад, на асфальті", — зауважив Плетенчук.

Окрім того, російські сили взялися фарбувати свої кораблі. Спікер ВМС запевнив, що такий камуфляж може допомогти лише у разі атаки "в тумані кукурудзником з нетверезим пілотом". Він пояснив, що для дронів колір фарби вночі не має жодного значення, адже вони оснащені тепловізійним баченням.

"Це такі спроби візуально розбити силует корабля. Це технології Другої світової війни", — додав Плетенчук.

Коментар Дмитра Плетенчука (про субмарини та маскування суден — з 5:20)

Нагадаємо, експерт Defence Express Володимир Заблоцький повідомляв, що РФ вивела свої сучасні кораблі Чорноморського флоту в Абхазію та Новоросійськ.

10 квітня речник ВМС Дмитро Плетенчук інформував, що ЗС РФ вдруге за пів року запустили ракети із субмарини. З його слів, у складі ворожого Чорноморського флоту є три підводні ракетоносії.