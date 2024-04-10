Російські агресори вдруге за пів року застосували для запуску ракет підводний човен, — Плетенчук

За інформацією речника ВМС ЗСУ, надводні ракетоносії РФ залишаються в пункті перебування в Новоросійську.

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Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив: українським військовим вдалося верифікувати, що російські окупанти вдруге за останні пів року застосували для запуску ракет по Україні підводний човен. Про це він зазначив на "Радіо Свобода" 10 квітня.

За словами Плетенчука, російські військово-морські сили прагнуть убезпечити свої власні кораблі, але й хочуть застосувати ракетоносії у морі, тому й шукають альтернативні варіанти.

"Позавчора здається (8 квітня. — Ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі", — підкреслює речник ВМС.

Плетенчук прогнозує, що й надалі у росіян падатимуть гелікоптери і літаки, що патрулюють кримське узбережжя, і надалі вони намагатимуться застосовувати свої субмарини.

Крім того, речник ВМС уточнив, що таких підводних ракетоносіїв у Чорноморського флоту РФ три, проте не всі вони перебувають у морі.

"Минулого тижня вони виходили — дві одиниці — і одразу зайшли. Може це була така "проба пера", щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті перебування в Новоросійську", — зауважив він.

Плетенчук розповів, що останнім часом російський флот практично не виводить свої кораблі в акваторію Чорного моря на бойове чергування, бо боїться українських морських дронів. Він також зазначив, що припущення щодо корабля "Серпухов", який зазнав пошкоджень у Балтійську Калінінградської області, про його переміщення до Чорного моря не відповідає дійсності. Таке саме уточнення зробили і представники української розвідки, бо таке перебазування надто складне технічно.

Останні ураження військових кораблів ЧФ РФ

Після низки значних військових втрат у Чорноморському басейні, коли було знову змінено командування ЧФ РФ, знищення морських військових кораблів Росії продовжилося.

Так, безпосередньо напередодні зміни командувача, яке відбулося 10 березня, спецпідрозділ ГУР МО Group 13 неподалік Керченської протоки 5 березня завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Це було третє російське судно, яке потонуло за останні п'ять тижнів.

Крім того, OSINT-аналітики 24 березня зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку ЧФ Росії. Також було знищено два великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" і пошкоджено корабель допоміжного флоту "Іван Хурс".

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Нагадаємо, що Фокус 8 квітня писав: в РФ придумали бити по українських морських безпілотниках у Чорному морі FPV-дронами, але самі ж росіяни критикують цю ідею.

Також 4 квітня у південній бухті Севастополя українське підпілля виявило катер спецпризначення "Грачонок", який росіяни зазвичай використовують у контрдиверсійній боротьбі.