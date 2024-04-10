Российские агрессоры второй раз за полгода применили для запуска ракет подводную лодку, — Плетенчук

По информации спикера ВМС ВСУ, надводные ракетоносители РФ остаются в пункте пребывания в Новороссийске.

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Представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил: украинским военным удалось верифицировать, что российские оккупанты второй раз за последние полгода применили для запуска ракет по Украине подводную лодку. Об этом он сказал на "Радио Свобода" 10 апреля.

По словам Плетенчука, российские военно-морские силы стремятся обезопасить собственные корабли, но и хотят применить ракетоносители в море, поэтому и ищут альтернативные варианты.

"Позавчера кажется (8 апреля. — Ред.) они применили подводную лодку для запуска ракет. И это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Ищут, как реализовывать свой потенциал, учитывая опасности, которые для них уже есть в Черном море", — подчеркивает представитель ВМС.

Плетенчук прогнозирует, что и в дальнейшем у россиян будут падать вертолеты и самолеты, патрулирующие крымское побережье, и в дальнейшем они будут пытаться применять свои субмарины.

Кроме того, спикер ВМС уточнил, что таких подводных ракетоносителей у Черноморского флота РФ три, однако не все они находятся в море.

"На прошлой неделе они выходили — две единицы — и сразу зашли. Может это была такая "проба пера", чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске", — отметил он.

Плетенчук рассказал, что в последнее время российский флот практически не выводит свои корабли в акваторию Черного моря на боевое дежурство, так как боится украинских морских дронов. Он также отметил, что предположение относительно корабля "Серпухов", который получил повреждения в Балтийске Калининградской области, о его перемещении в Черное море не соответствует действительности. Такое же уточнение сделали и представители украинской разведки, потому что такое перебазирование слишком сложное технически.

Последние поражения военных кораблей ЧФ РФ

После ряда значительных военных потерь в Черноморском бассейне, когда было снова изменено командование ЧФ РФ, уничтожение морских военных кораблей России продолжилось.

Так, непосредственно накануне смены командующего, которое состоялось 10 марта, спецподразделение ГУР МО Group 13 неподалеку Керченского пролива 5 марта нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Это было третье российское судно, которое утонуло за последние пять недель.

Кроме того, OSINT-аналитики 24 марта отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи ЧФ России. Также были уничтожены два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов" и поврежден корабль вспомогательного флота "Иван Хурс".

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Напомним, что Фокус 8 апреля писал: в РФ придумали бить по украинским морским беспилотникам в Черном море FPV-дронами, но сами же россияне критикуют эту идею.

Также 4 апреля в южной бухте Севастополя украинское подполье обнаружило катер спецназначения "Грачонок", который россияне обычно используют в контрдиверсионной борьбе.