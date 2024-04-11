Росіяни вивели сучасні кораблі ЧФ РФ з Криму в Новоросійськ і Абхазію,— Defence Express

Окупанти переконані, що найбільш цінним кораблям в зазначених місцях не будуть загрожувати прильоти.

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Росія вивела свої сучасні кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму в Абхазію і Новоросійськ. Про це військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький розповів в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що росіяни забрали з захопленого півострову найбільш сучасні кораблі, які було перекинути до Новоросійська. У тому числі йдеться про обидва фрегати, три малих ракетних кораблі типу Буян-М, п’ять великих десантних кораблів та чотири підводних човни. Заблоцький стверджує, що в цілому станом на зараз там перебувають 56 кораблів, "які більш-менш тримаються на плаву, мають екіпажі, тобто знаходяться в строю". Всі інші перебувають в Абхазії в місті Очамчира, "бо там є причали".

"Частина кораблів стоїть в Феодосії. Але це допоміжні судна — це малі катери, пошкоджені кораблі. До речі, в Севастополі багато залишилось, до десятка їх стоїть на ремонті, різних типів. Там є і ракетні, і десантні, і допоміжні кораблі і судна. Бо їх немає куди поставити", — зауважив експерт.

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Окремо він додав, що "це не просто поставити до причалу і нехай собі там стоїть" — там повинне бути відповідне забезпечення, зокрема, електроживлення з суші.

"У разі відсутності ресурсу корабель не буде боєздатний, він не зможе виходити в море, і таке є. Все це зараз є в Севастополі. Але в Севастополі небезпечно, його обстрілюють, і ворог таким чином перестраховується. Тобто вони найбільш цінну частину вивели в Новоросійськ, бо, як вони вважають, там не буде прильотів. А в Севастополь заходять, як є потреба, зокрема на ремонт. Але ремонт дуже ризикований, як ми бачимо", — наголосив Володимир Заблоцький.

25 березня спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що українські військові могли пошкодити три російські кораблі під час атаки на тимчасово окупований Севастополь в Криму 23 березня.

3 квітня партизани руху "Атеш" повідомили про перекидання російськими військовими значної частини військових кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.