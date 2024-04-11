Россияне вывели современные корабли ЧФ РФ из Крыма в Новороссийск и Абхазию,- Defence Express

Оккупанты убеждены, что наиболее ценным кораблям в указанных местах не будут угрожать прилеты.

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Россия вывела свои современные корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма в Абхазию и Новороссийск. Об этом военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказал в эфире Radio NV.

Он отметил, что россияне забрали с захваченного полуострова наиболее современные корабли, которые было перебросить в Новороссийск. В том числе речь идет об обоих фрегатах, трех малых ракетных кораблях типа Буян-М, пяти больших десантных кораблях и четырех подводных лодках. Заблоцкий утверждает, что в целом по состоянию на сейчас там находятся 56 кораблей, "которые более-менее держатся на плаву, имеют экипажи, то есть находятся в строю". Все остальные находятся в Абхазии в городе Очамчира, "потому что там есть причалы".

"Часть кораблей стоит в Феодосии. Но это вспомогательные суда — это малые катера, поврежденные корабли. Кстати, в Севастополе много осталось, до десятка их стоит на ремонте, разных типов. Там есть и ракетные, и десантные, и вспомогательные корабли и суда. Потому что их некуда поставить", — отметил эксперт.

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Отдельно он добавил, что "это не просто поставить к причалу и пусть себе там стоит" — там должно быть соответствующее обеспечение, в частности, электропитание с суши.

"В случае отсутствия ресурса корабль не будет боеспособен, он не сможет выходить в море, и такое есть. Все это сейчас есть в Севастополе. Но в Севастополе опасно, его обстреливают, и враг таким образом перестраховывается. То есть они наиболее ценную часть вывели в Новороссийск, потому что, как они считают, там не будет прилетов. А в Севастополь заходят, если есть необходимость, в частности на ремонт. Но ремонт очень рискованный, как мы видим", — подчеркнул Владимир Заблоцкий.

25 марта спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинские военные могли повредить три российских корабля во время атаки на временно оккупированный Севастополь в Крыму 23 марта.

3 апреля партизаны движения "Атеш" сообщили о переброске российскими военными значительной части военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск.