В окупованій Амвросіївці військові РФ підстрелили працівницю "адміністрації"

Інцидент стався під час суботника в місцевому парку. Місцева "влада" повідомляє, що шалена куля прилетіла з місцевого полігона.

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В окупованій Амвросіївці на Донеччині сталася НП. Російські окупанти вистрелили в ногу співробітниці окупаційної адміністрації, яка перебувала в парку культури і відпочинку імені С. Кірова. Подія обурила громадськість, через що місцевому колаборанту — "голові окупаційної адміністрації" Ігорю Лизову довелося пояснювати вогнепальне поранення своєї підлеглої.

Пояснення жителям Авросіївки він зачитав і записав на телефон.

"Сьогодні стався інцидент. Працівниця "адміністрації" отримала вогнепальне поранення в ліву ногу. Ми щойно її провідали. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Хірурги проведуть їй планову операцію", — розповів він.

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Колаборант додав, що оперативно слідчі-заходи показали, що куля прилетіла з військового полігону, де проводяться навчання. Він попросив містян "не панікувати і не нагнітати ситуацію".

"Подія для нас неординарна. Наші служби роблять все необхідне із дотримання наших мір безпеки", — прочитав Лизов.

Нагадаємо, що 11 квітня у Рахівському районі на блокпосту зупинили чоловіка, який відмовився проїхати зі співробітниками військкомату та почав тікати, після чого по ньому відкрили вогонь.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата.