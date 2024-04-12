В оккупированной Амвросиевке военные РФ подстрелили работницу "администрации"

Инцидент произошел во время субботника в местном парке. Местные "власти" сообщают, что шальная пуля прилетела с местного полигона.

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В оккупированной Амвросиевке Донецкой области произошло ЧП. Российские оккупанты выстрелили в ногу сотруднице оккупационной администрации, которая находилась в парке культуры и отдыха имени С. Кирова. Происшествие возмутило общественность, из-за чего местному коллаборационисту — "главе оккупационной администрации" Игорю Лизову пришлось объяснять огнестрельное ранение своей подчиненной.

Объяснения жителям Авросиевки он зачитал и записал на телефон.

"Сегодня произошел инцидент. Работница "администрации" получила огнестрельное ранение в левую ногу. Мы только что ее проведали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Хирурги проведут ей плановую операцию", — рассказал он.

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Колаборант добавил, что оперативно следственные мероприятия показали, что пуля прилетела с военного полигона, где проводятся учения. Он попросил горожан "не паниковать и не нагнетать ситуацию".

"Событие для нас неординарное. Наши службы делают все необходимое по соблюдению наших мер безопасности", — прочитал Лизов.

Напомним, что 11 апреля в Раховском районе на блокпосту остановили мужчину, который отказался проехать с сотрудниками военкомата и начал убегать, после чего по нему открыли огонь.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине офицер РФ расстрелял своего командира и подстрелил еще одного солдата.