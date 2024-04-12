Мінні мисливці українських ВМС: кораблі "Черкаси" та "Чернігів" прибули до Портсмута на навчання

Це спеціалізовані судна, призначені для виявлення та знешкодження мін у морському середовищі. Вони тимчасово дислокуватимуться в Портсмуті, де пройдуть навчання Sea Breeze 24.

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Мінні тральники класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів" ВМС України прибули до Портсмута після дводенного плавання з Шотландії. Ці колишні британські кораблі HMS Shoreham і HMS Grimsby, які були Україні торік, готуватимуться до навчань із Королівським флотом і ВМС США у водах Великої Британії. Про це 11 квітня повідомила пресслужба британських морських сил.

Хоча кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через військові обмеження, вони базуватимуться в Портсмуті, де готуються до навчань Sea Breeze 24. Ці навчання спрямовані на поліпшення оперативної сумісності України з країнами НАТО і підвищення маневреності військово-морських сил.

Характеристики кораблів

Мінні тральники класу Sandown, які використовує Королівський флот, — це спеціалізовані судна, призначені для виявлення і знешкодження мін у морському середовищі. Ці кораблі відомі своїми склопластиковими корпусами, які значно знижують їхню магнітну сигнатуру, тим самим зводячи до мінімуму ризик спрацьовування магнітних мін.

Довжина кожного корабля становить близько 52,5 метра, водотоннажність — близько 600 тонн, а висока маневреність у замкнутих водах робить їх ідеальними для операцій з розмінування. Вони оснащені дизельними двигунами, що дають змогу розвивати швидкість до 13 вузлів і мають запас ходу близько 2500 морських миль.

Кораблі оснащені сучасним сонаром змінної глибини Type 2093, здатним виявляти міни та інші підводні об'єкти, забезпечуючи чіткий огляд морського дна.

Крім того, клас Sandown оснащений передовими системами знешкодження мін, такими як система знешкодження мін Seafox — дистанційно керований підводний апарат, який може безпечно знешкоджувати міни, утримуючи корабель і його екіпаж на безпечній відстані.

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Раніше повідомлялося, що на думку представника Держдепу США Метью Міллера, Україна має план, який допоможе перемогти Росію на полі бою. Як аргумент він навів факт знищення українськими морськими дронами російського патрульного корабля "Сергій Котов".