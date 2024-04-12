Минные охотники украинских ВМС: корабли "Черкаси" и "Чернігів" прибыли в Портсмут на учения

Это специализированные суда, предназначенные для обнаружения и обезвреживания мин в морской среде. Они временно будут дислоцироваться в Портсмуте, где пройдут учения Sea Breeze 24.

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Минные тральщики класса Sandown "Черкаси" и "Чернігів" ВМС Украины прибыли в Портсмут после двухдневного плавания из Шотландии. Эти бывшие британские корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые были Украине в прошлом году, будут готовиться к учениям с Королевским флотом и ВМС США в водах Великобритании. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба британских морских сил.

Хотя корабли в настоящее время не могут войти в Черное море из-за военных ограничений, они будут базироваться в Портсмуте, где готовятся к учениям Sea Breeze 24. Эти учения направлены на улучшение оперативной совместимости Украины со странами НАТО и повышение маневренности военно-морских сил.

Характеристики кораблей

Минные тральщики класса Sandown, используемые Королевским флотом, — это специализированные суда, предназначенные для обнаружения и обезвреживания мин в морской среде. Эти корабли известны своими стеклопластиковыми корпусами, которые значительно снижают их магнитную сигнатуру, тем самым сводя к минимуму риск срабатывания магнитных мин.

Длина каждого корабля составляет около 52,5 метра, водоизмещение — около 600 тонн, а высокая маневренность в замкнутых водах делает их идеальными для операций по разминированию. Они оснащены дизельными двигателями, позволяющими развивать скорость до 13 узлов и имеют запас хода около 2500 морских миль

Корабли оснащены современным сонаром переменной глубины Type 2093, способным обнаруживать мины и другие подводные объекты, обеспечивая четкий обзор морского дна.

Кроме того, класс Sandown оснащен передовыми системами обезвреживания мин, такими как система обезвреживания мин Seafox — дистанционно управляемый подводный аппарат, который может безопасно обезвреживать мины, удерживая корабль и его экипаж на безопасном расстоянии.

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Ранее сообщалось, что по мнению представителя Госдепа США Мэтью Миллера, Украина имеет план, который поможет победить Россию на поле боя. В качестве аргумента он привел факт уничтожения украинскими морскими дронами российского патрульного корабля "Сергей Котов".