Захоплення Часового Яру дасть змогу ЗС РФ атакувати "пояс оборони" Донбасу, — ISW (карти)

За словами аналітиків, війська РФ уже давно прагнуть захопити групу великих міст на Донеччині: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

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Наступальна операція із захоплення Часового Яру найближчим часом може відкрити перед російськими військами можливість наступних атак проти міст, які, по суті, формують український "оборонний пояс" у Донецькій області. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 13 квітня.

Війська РФ вже давно прагнуть захопити групу великих міст на Донеччині — Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку — і спочатку намагалися провести широке оперативне оточення Сил оборони у східній частині Донецької області, зосередившись на Слов'янську навесні 2022 року.

Звільнення Україною Ізюма і подальший наступ на півночі Донецької та Луганської областей восени 2022 року, а також Харківський контрнаступ зірвали плани Кремля щодо відновлення наступальних операцій на північній околиці українського "поясу" оборони.

4 квітня російське угруповання підійшло до східних околиць Часового Яру. Можливе захоплення міста дасть змогу ЗС РФ атакувати пояс оборони України, що складається з міст-фортець, і потенційно відрізати Костянтинівку, для чого потрібно буде просунутися до Олексієво-Дружківки (що за 15 км від Часового Яру). Це підірве основу нової оборонної лінії України. Територія між українськими містами-фортецями і лінією фронту — здебільшого відкриті поля без захисних укріплень. ЗСУ вже доводили вміння протистояти ЗС РФ на відкритому ландшафті, за умови достатньої артилерійської підтримки і ППО

Війська РФ продовжили наступ на південну частину Донецької області, докладалися багатомісячні зусилля із захоплення Бахмута. Але його окупація в травні 2023 року не дозволила російським військам створити безпосередню загрозу південному краю донецьких міст-фортець.

Водночас потенційне захоплення Росією Часового Яра дасть змогу розпочати прямі атаки на південні міста-фортеці в українському поясі оборони. Часів Яр розташований приблизно за сім кілометрів від Костянтинівки (найпівденнішого зі згаданих міст) і приблизно за 20 км від Дружківки. Російські війська можуть почати подальші наступальні операції безпосередньо на Дружківку або Костянтинівку після деякого відпочинку і поповнення сил, якщо вдасться захопити Часів Яр. Наступ може також іти на Олексієво-Дружківку (15 км від Часового Яра), щоб відрізати та ізолювати Костянтинівку від іншої частини лінії оборони. Усе це залежить від захоплення Росією міста, що поки що не вирішено.

Нагадаємо, що в 67-й бригаді ДУК, яка дислокована в районі Часового Яра, почалися перевірки.

Також повідомлялося, що, за даними CNN, РФ чекала перекидання ППО України на передову, щоб відновити масовані атаки на енергетику.