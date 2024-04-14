Захоплення Часового Яру дасть змогу ЗС РФ атакувати "пояс оборони" Донбасу, — ISW (карти)
За словами аналітиків, війська РФ уже давно прагнуть захопити групу великих міст на Донеччині: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.
Наступальна операція із захоплення Часового Яру найближчим часом може відкрити перед російськими військами можливість наступних атак проти міст, які, по суті, формують український "оборонний пояс" у Донецькій області. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 13 квітня.
Війська РФ вже давно прагнуть захопити групу великих міст на Донеччині — Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку — і спочатку намагалися провести широке оперативне оточення Сил оборони у східній частині Донецької області, зосередившись на Слов'янську навесні 2022 року.
Звільнення Україною Ізюма і подальший наступ на півночі Донецької та Луганської областей восени 2022 року, а також Харківський контрнаступ зірвали плани Кремля щодо відновлення наступальних операцій на північній околиці українського "поясу" оборони.
Війська РФ продовжили наступ на південну частину Донецької області, докладалися багатомісячні зусилля із захоплення Бахмута. Але його окупація в травні 2023 року не дозволила російським військам створити безпосередню загрозу південному краю донецьких міст-фортець.
Водночас потенційне захоплення Росією Часового Яра дасть змогу розпочати прямі атаки на південні міста-фортеці в українському поясі оборони. Часів Яр розташований приблизно за сім кілометрів від Костянтинівки (найпівденнішого зі згаданих міст) і приблизно за 20 км від Дружківки. Російські війська можуть почати подальші наступальні операції безпосередньо на Дружківку або Костянтинівку після деякого відпочинку і поповнення сил, якщо вдасться захопити Часів Яр. Наступ може також іти на Олексієво-Дружківку (15 км від Часового Яра), щоб відрізати та ізолювати Костянтинівку від іншої частини лінії оборони. Усе це залежить від захоплення Росією міста, що поки що не вирішено.
Нагадаємо, що в 67-й бригаді ДУК, яка дислокована в районі Часового Яра, почалися перевірки.
Також повідомлялося, що, за даними CNN, РФ чекала перекидання ППО України на передову, щоб відновити масовані атаки на енергетику.