Захват Часова Яра позволит ВС РФ атаковать "пояс обороны" Донбасса, — ISW (карты)

По словам аналитиков, войска РФ уже давно стремятся к захвату группы крупных городов в Донецкой области: Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

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Наступательная операция по захвату Часового Яра в самом ближайшем времени может открыть перед российскими войсками возможность последующих атак против городов, которые, в сущности, формируют украинский "оборонительный пояс" в Донецкой области. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 13 апреля.

Войска РФ уже давно стремятся к захвату группы крупных городов в Донецкой области — Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку — и первоначально пытались провести широкое оперативное окружение Сил обороны в восточной части Донецкой области, сосредоточившись на Славянске весной 2022 года.

Освобождение Украиной Изюма и дальнейшее наступление на севере Донецкой и Луганской областей осенью 2022 года, а также Харьковское контрнаступление сорвали планы Кремля по возобновлению наступательных операций на северной окраине украинского "пояса" обороны.

4 апреля российская группировка подошла к восточным окраинам Часового Яра. Возможный захват города позволит ВС РФ атаковать пояс обороны Украины, состоящий из городов-крепостей, и потенциально отрезать Константиновку, для чего нужно будет продвинуться к Алексеево-Дружковке (что в 15 км от Часова Яра). Это подорвет основу новой оборонительной линии Украины. Территория между украинскими городами-крепостями и линией фронта — по большей части открытые поля без защитных укреплений. ВСУ уже доказывали умение противостоять ВС РФ на открытом ландшафте, при условии достаточной артиллерийской поддержки и ПВО

Войска РФ продолжили наступление на южную часть Донецкой области, предпринимались многомесячные усилия по захвату Бахмута. Но его оккупация в мае 2023 года не позволила российским войскам создать непосредственную угрозу южному краю донецких городов-крепостей.

Вместе с тем потенциальный захват Россией Часова Яра позволит начать прямые атаки на южные города-крепости в украинском поясе обороны. Часов Яр находится примерно в семи километрах от Константиновки (самого южного из упомянутых городов) и примерно в 20 км от Дружковки. Российские войска могут начать последующие наступательные операции непосредственно на Дружковку или Константиновку после некоторого отдыха и пополнения сил, если удастся захватить Часов Яр. Наступление может также идти на Алексеево-Дружковку (15 км от Часова Яра), чтобы отрезать и изолировать Константиновку от остальной части линии обороны. Все это зависит от захвата Россией Часова Яра, что пока еще не предрешено.

Напомним, что в 67-й бригаде ДУК, которая дислоцирована в районе Часова Яра, начались проверки.

Также сообщалось, что, по данным CNN, РФ ждала переброски ПВО Украины на передовую, чтобы возобновить массированные атаки на энергетику.