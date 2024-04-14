Захват Часова Яра позволит ВС РФ атаковать "пояс обороны" Донбасса, — ISW (карты)
По словам аналитиков, войска РФ уже давно стремятся к захвату группы крупных городов в Донецкой области: Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.
Наступательная операция по захвату Часового Яра в самом ближайшем времени может открыть перед российскими войсками возможность последующих атак против городов, которые, в сущности, формируют украинский "оборонительный пояс" в Донецкой области. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 13 апреля.
Войска РФ уже давно стремятся к захвату группы крупных городов в Донецкой области — Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку — и первоначально пытались провести широкое оперативное окружение Сил обороны в восточной части Донецкой области, сосредоточившись на Славянске весной 2022 года.
Освобождение Украиной Изюма и дальнейшее наступление на севере Донецкой и Луганской областей осенью 2022 года, а также Харьковское контрнаступление сорвали планы Кремля по возобновлению наступательных операций на северной окраине украинского "пояса" обороны.
Войска РФ продолжили наступление на южную часть Донецкой области, предпринимались многомесячные усилия по захвату Бахмута. Но его оккупация в мае 2023 года не позволила российским войскам создать непосредственную угрозу южному краю донецких городов-крепостей.
Вместе с тем потенциальный захват Россией Часова Яра позволит начать прямые атаки на южные города-крепости в украинском поясе обороны. Часов Яр находится примерно в семи километрах от Константиновки (самого южного из упомянутых городов) и примерно в 20 км от Дружковки. Российские войска могут начать последующие наступательные операции непосредственно на Дружковку или Константиновку после некоторого отдыха и пополнения сил, если удастся захватить Часов Яр. Наступление может также идти на Алексеево-Дружковку (15 км от Часова Яра), чтобы отрезать и изолировать Константиновку от остальной части линии обороны. Все это зависит от захвата Россией Часова Яра, что пока еще не предрешено.
Напомним, что в 67-й бригаде ДУК, которая дислоцирована в районе Часова Яра, начались проверки.
Также сообщалось, что, по данным CNN, РФ ждала переброски ПВО Украины на передовую, чтобы возобновить массированные атаки на энергетику.