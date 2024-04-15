ЗС РФ не можуть зробити прорив, тож застосовують "амебну" тактику, — Генштаб Естонії

Окупанти не мають можливостей для глибокого прориву, тому експериментують із невеликими силами, сподіваючись на появу якогось шансу.

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Російська армія не може зробити прорив на території України, через що використовує тактику експериментів "може, десь пощастить". Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, пише ERR.

"Росіяни самі використовують те, що можна назвати амебною тактикою. Свідомо це чи ні, але в них немає можливості зробити глибокий прорив, натомість вони снують усюди, незалежно від життя своїх солдатів. Вони спалюють свою техніку, і вони сподіваються, що раптом десь з’явиться можливість. Це в певному сенсі їхня схема дій, яка характеризує дії не лише на полі бою, а й глобально", — сказав Митс.

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Він додав, що в Кремлі постійно позирають на Естонію та інші країни Балтії, чекаючи на нагоду щось організувати.

"По суті точно така ж стратегія фактично мала місце в Африці, де Росія розповсюдилася, нахабно просувалася всюди вперед, а європейські сили та коаліції нарешті взагалі вийшли", — сказав генерал-майор.

Генерал-майор зауважив, що РФ завдає ударів по інфраструктурі України, використовуючи тактику на виснаження, і вона спрямована не тільки проти населення України, але й проти Заходу, тому що в основному відновлення України, коли б воно не відбувалося, значною мірою залежатиме від західного капіталу.

"Ця мета полягає не тільки в тому, щоб придушити волю захищати українців, але й у тому, щоб роздробити єдність Заходу, тому що побудова майбутнього України в цілому вимагає багато чого. І сьогодні в певному сенсі необхідно спрямувати ці ресурси на засоби війни. Але створення такої дилеми перериває плавний потік постачань і може призвести до зворотного ефекту, так що його не буде надано. Тож це непросте політичне рішення", — сказав генерал-майор.

Нагадаємо, що Естонія запропонувала передати всі російські заморожені активи на забезпечення оборони України. Глава МЗС країни визнав, що країни Євросоюзу не зацікавлені у використанні цих коштів.