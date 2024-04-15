ВС РФ не могут сделать прорыв, поэтому применяют "амебную" тактику, — Генштаб Эстонии

Оккупанты не имеют возможностей для глубокого прорыва, поэтому экспериментируют с небольшими силами, надеясь на появление какого-то шанса.

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Российская армия не может сделать прорыв на территории Украины из-за чего использует тактику экспериментов "авось где-то повезет". Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Эно Миц, пишет ERR.

"Россияне сами используют то, что можно назвать амебной тактикой. Сознательно это или нет, но у них нет возможности сделать глубокий прорыв, зато они снуют повсюду, независимо от жизни своих солдат. Они сжигают свою технику, и они надеются, что вдруг где-то появится возможность. Это в определенном смысле их схема действий, которая характеризует действия не только на поле боя, но и глобально", — сказал Митс.

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Он добавил, что в Кремле постоянно поглядывают на Эстонию и другие страны Балтии, ожидая возможности что-то организовать.

"По сути, точно такая же стратегия фактически имела место в Африке, где Россия распространилась, нагло продвигалась везде вперед, а европейские силы и коалиции наконец-то вообще вышли", — сказал генерал-майор.

Генерал-майор отметил, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины, используя тактику на истощение, и оно направлено не только против населения Украины, но и против Запада, потому что в основном восстановление Украины, когда бы оно ни происходило, в значительной степени будет зависеть от западного капитала.

"Эта цель заключается не только в том, чтобы подавить волю защищать украинцев, но и в том, чтобы раздробить единство Запада, потому что построение будущего Украины в целом требует многого. И сегодня, в определенном смысле, необходимо направить эти ресурсы на средства войны. Но создание такой дилеммы прерывает плавный поток поставок и может привести к обратному эффекту, так что он не будет предоставлен, так что это непростое политическое решение", — сказал генерал-майор.

Напомним, что Эстония предложила передать все российские замороженные активы на обеспечение обороны Украины. Глава МИД страны признал, что страны Евросоюза не заинтересованы в использовании этих средств.