Потрібно мислити своїми інтересами: Кулеба прокоментував критику атак по російських НПЗ

Глава МЗС нагадав, що російські атаки по українській енергетиці призводять до знеструмлень цивільних об'єктів в Україні, а українська ППО потребує підтримки.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про відсутність зв’язку між ударами по нафтопереробних заводах у Росії та вірогідними проблемами на глобальному ринку енергоносіїв. Про це очільник відомства повідомив в етері телемарафону.

Дипломат прокоментував нещодавні заяви глави Пентагону Ллойда Остіна, зазначивши, що міністр оборони Сполучених Штатів — "дуже великий друг України", який для неї дуже багато зробив.

"Але от у цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв’язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але я не бачу проблем на світовому. В нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?" — зазначив Кулеба.

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Водночас міністр додав, що російські атаки по українській енергетиці спричиняють знеструмлення цивільних об'єктів в Україні, а українська протиповітряна оборона потребує посилення.

"Потрібно мислити своїми інтересами. Якщо партнери дають батареї Patriot завтра, але просять не робити певних речей, у такому разі є тема для розмови. А якщо ми не маємо цих батарей, не маємо пакету допомоги й водночас нас просять чогось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає, як може", — сказав Дмитро Кулеба.

Наслідки атак України по російських НПЗ

У кінці березня повідомлялося, що через атаки на НПЗ в Росії станом на кінець місяця показник виробництва бензину скоротився за річними показниками на 14%, а дизельного палива — на сім відсотків. В цілому з початку року було атаковано 15 НПЗ у 10 регіонах Росії. Їхня загальна переробна потужність – 192 мільйони тонн нафти на рік, згідно з даними видання The Insider.

Водночас британська розвідка стверджує, що станом на 23 березня Росія втратила принаймні десяту частину потужностей своєї нафтопереробної галузі внаслідок повітряних ударів безпілотників.

9 квітня представник Демократичної партії в Конгресі США Том Своззі заявив, що Україна має повне право на атаки по російській території, оскільки це допоможе "добряче втерти носа" президенту РФ Володимиру Путіну.

Також Фокус 10 квітня писав, що заступниця глави Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, коментуючи атаки України на нафтогазову інфраструктуру РФ, заявила, що удари по "цивільних цілях" викликають занепокоєння.