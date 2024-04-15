Нужно мыслить своими интересами: Кулеба прокомментировал критику атак по российским НПЗ

Глава МИД напомнил, что российские атаки по украинской энергетике приводят к обесточиванию гражданских объектов в Украине, а украинская ПВО нуждается в поддержке.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии связи между ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России и вероятными проблемами на глобальном рынке энергоносителей. Об этом глава ведомства сообщил в эфире телемарафона.

Соответственно дипломат прокомментировал недавние заявления главы Пентагона Ллойда Остина, отметив, что министр обороны Соединенных Штатов — "очень большой друг Украины", который для нее очень много сделал.

"Но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке. Но я не вижу проблем на мировом. У нас из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан. Это никого не волнует?" — отметил Кулеба.

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В то же время министр добавил, что российские атаки по украинской энергетике вызывают обесточивание гражданских объектов в Украине, а украинская противовоздушная оборона нуждается в усилении.

"Нужно мыслить своими интересами. Если партнеры дают батареи Patriot завтра, но просят не делать определенных вещей, в таком случае есть тема для разговора. А если мы не имеем этих батарей, не имеем пакета помощи и при этом нас просят что-то не делать, тогда нет предмета. Тогда о чем говорить? Тогда каждый выживает как может", — сказал Дмитрий Кулеба.

Последствия атак Украины по российским НПЗ

В конце марта сообщалось, что из-за атак на НПЗ в России по состоянию на конец месяца показатель производства бензина сократился по годовым показателям на 14%, а дизельного топлива — на семь процентов. В целом с начала года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России. Их общая перерабатывающая мощность — 192 миллиона тонн нефти в год, согласно данным издания The Insider.

В то же время британская разведка утверждает, что по состоянию на 23 марта Россия потеряла по крайней мере десятую часть мощностей своей нефтеперерабатывающей отрасли в результате воздушных ударов беспилотников.

9 апреля представитель Демократической партии в Конгрессе США Том Своззи заявил, что Украина имеет полное право на атаки по российской территории, поскольку это поможет "хорошенько утереть нос" президенту РФ Владимиру Путину.

Также Фокус 10 апреля писал, что заместитель главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, комментируя атаки Украины на нефтегазовую инфраструктуру РФ, заявила, что удары по "гражданским целям" вызывают беспокойство.