У Чехії вважають, що Україна заслужила на таку саму підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану

За словами чеського міністра європейських справ, атаку Ірану на Ізраїль вдалося успішно відбити завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір.

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Поточна ситуація, яка склалася в Україні, потребує скоординованої реакції світу, подібно того, як це було в Ізраїлі у відповідь на атаку іранських ракет і дронів. Про це пише Euractiv.

На думку деяких чеських політиків, Україна, якій довелося зіткнутися з аналогічними нападами з боку Росії, заслуговує на такий же захист.

"Нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", — сказав міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

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Захід може припинити допомагати Україні через атаку Ірану на Ізраїль, — ISW

Про підтримку цих настроїв також заявили інші політики. Зокрема, за словами провідного кандидата від STAN на європейських виборах Дануше Нерудової, українці повинні мати такий саме рішучий захист, який союзники Ізраїлю забезпечили минулої ночі.

Євродепутат від Чехії Маркета Грегорова також підтримала заклик посилити захист України.

"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян", — заявила вона.

Іран атакував Ізраїль: що відомо

Іран у ніч проти 14 квітня здійснив масовану атаку Ізраїлю. Для цього було застосовано сотні ударних дронів і ракет. Після атаки в ЦАХАЛ повідомили про знищення майже всіх повітряних цілей, а наслідки атаки були незначними. Ця атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії, жертвами якого стали кілька генералів.

15 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому система протиповітряної оборони Ізраїлю ефективніша за українську. Серед головних факторів вказується більш вигідне географічне розташування Ізраїлю у порівнянні з Україною.

Також Фокус писав, що майже всі ракети і БПЛА, якими Іран обстріляв Ізраїль 14 квітня, були перехоплені. Багаторівнева протиракетна оборона Ізраїлю і союзників впоралася з атакою, яку називають історичною.