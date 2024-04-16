Росія допомагає Ірану зміцнити оборону від можливого авіаудару Ізраїлю, — WP

На думку представників розвідки, зростаюче військове співробітництво Росії та Ірану зміцнює військово-промисловий і оборонний потенціал обох країн.

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Росія планує допомогти своєму союзнику Ірану протистояти можливому удару у відповідь Ізраїлю і має намір передати йому сучасні винищувачі та технології протиповітряної оборони. Про це з посиланням на джерела пише The Washington Post.

Оборонне співробітництво РФ та Ірану набирає обертів. Так, за інформацією видання, ще в березні 2023 року російський оборонний завод в Єкатеринбурзі запросив іранців на екскурсію — подивитися російські системи ППО.

В одному з документів, які вдалося отримати групі хакерів, це відвідування іранців можна назвати демонстрацією науково-технічного потенціалу та виробничих потужностей, які Росія запропонувала Ірану. Щоправда, результати цього відрядження іранських фахівців невідомі, проте це ще одне свідчення розвитку стратегічного військового партнерства між країнами.

Підприємство "Старт", яке показували іранській делегації, перебуває під американськими санкціями практично з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тут виробляють мобільні пускові установки та інші компоненти для зенітних батарей, включно з російськими С-400, які, за оцінками військових аналітиків, здатні виявляти і знищувати винищувачі-невидимки, на яких літають пілоти Ізраїлю і США.

Військове співробітництво РФ та Ірану

Початок цьому союзництву було покладено ще 2022 року, коли Іран погодився поставити тисячі бойових дронів і ракет, щоб допомогти Москві в її агресії проти України. Тепер настала черга Росії допомогти своєму союзнику в його боротьбі з Ізраїлем, і це, як вважають експерти WP, може перетворити Іран на набагато грізнішого супротивника.

"Це вже не динаміка патрон-клієнт, де Росія тримає всі важелі. Іранці отримують вигоду від цих змін. Характер їхніх відносин вийшов за рамки простого отримання продукції. Є передача знань, є нематеріальні вигоди", — сказала Ханна Нотте, директор Євразійської програми нерозповсюдження.

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Іран окремо погодився продати Росії ракети класу "земля — земля" для атак на Україну і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що зброю буде передано найближчим часом. Поки що спецслужби не бачили ознак того, що ракети вже доставили.

Також Іран хоче придбати у РФ зенітно-ракетні установки для захисту своїх ядерних і військових об'єктів від можливого удару США або Ізраїлю. Ще 2007 року Москва і Тегеран уклали угоду про придбання систем С-300, однак на заваді став надзвичайний тиск США та європейських країн. Відтоді Іран намагався придбати в Росії потужнішу систему — С-400, хоча так і невідомо, чи погодився на це Кремль. Водночас Росія розгорнула С-400 для захисту своїх військових баз у Сирії, і вже це становить смертельну загрозу, на думку експертів, для військових літаків США та Ізраїлю.

Таємні плани Кремля

Водночас, на думку інсайдерів WP, РФ також отримує користь від співпраці з Іраном. На додаток до тисяч дронів, закуплених в Ірані, наприкінці 2023 року Росія погодилася придбати додаткові товари військового призначення на суму близько 2 мільярдів доларів, зокрема системи РЕБ, які стали головним болем для українських військ.

Як вважає WP, посилаючись на представників спецслужб різних країн, Росія таємно планує передати Ірану винищувачі-бомбардувальники Су-35. Це значно модернізує і посилить іранські ВПС, оскільки зараз вони складаються переважно з американських і радянських літаків, які були у вжитку. РФ також пообіцяла технічно допомогти з розробкою іранських супутників-шпигунів і сприяти будівництву ракет, щоб відправити якомога більше таких супутників у космос.

Публічних доказів того, що Росія вже поставила винищувачі Су-35 Ірану, немає. Заковика полягає в тому, за словами представника розвідки США і Близького Сходу, який детально знає про цю угоду, що Ірану складно оплатити літаки, тому поставки затримуються.

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Крім того, нещодавно Москва і Тегеран почали спільну роботу над новими видами БПЛА. Як стало відомо з хакерських придбань, у кількох документах описується поїздка до Ірану у квітні 2023 року делегації російських інженерів. Там їм продемонстрували новий безпілотник із реактивним двигуном, а також лінійку БПЛА-мисливців-убивць, призначених для знищення ворожих дронів. За словами інсайдерів, обидва проєкти вразили росіян.

"Спільне виробництво дронів дає Ірану суттєві переваги, зокрема можливість оцінити їхню ефективність на українських полях бою", — наголосив Девід Олбрайт, експерт з іранських систем озброєння і президент Інституту науки і міжнародної безпеки.

Він зазначив, що документи, які просочилися, свідчать про те, що російські інженери впровадили вдосконалення конструкції іранських безпілотників, а помилки і недоліки в проєктах були виправлені.

За словами представників розвідки, виробництво бойових дронів перетворилося на спільне підприємство двох країн. До середини літа 2023 року Росія почала виробляти іранські безпілотники "Шахед-136" на заводі в Єлабузі, місті в російському Татарстані. У російських документах, отриманих WP ще торік, описуються плани з виробництва 6000 дронів до літа 2025 року для використання в кампанії ударів по українських військах, а також по електростанціях та іншій життєво важливій інфраструктурі України. У документах також описуються тривалі переговори про те, як Росія платитиме за безпілотники. З видобутого хакерами стало відомо, що, як мінімум, два транші мали надійти у вигляді золотих зливків на суму близько 140 мільйонів доларів.

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Нагадуємо, у квітні західні чиновники розповіли про повне відновлення потужностей з випуску зброї на російських заводах. При цьому пояснили, що покладають відповідальність за це на Китай.

Фокус писав, що в ніч на 14 квітня в напрямку Ізраїлю полетіли понад 300 повітряних засобів ураження, запущених з території Ірану та Ємену. Ізраїльські сили ППО за допомогою союзників знищили 99% цілей — дронів-камікадзе Shahed-136, крилатих і балістичних ракет.