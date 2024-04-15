Атака Ірану: Британія закликає Ізраїль проявити стриманість, — Кемерон (відео)

Глава МЗС охарактеризував напад Тегерана як "подвійну поразку", оскільки Іран не тільки не завдав жодної істотної шкоди Ізраїлю, а й отримав рішучий осуд від багатьох країн.

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У понеділок, 15 квітня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив у традиційному живому ефірі на BBC та наголосив на необхідності переконати ізраїльський уряд не ескалувати ситуацію та "відступити від краю прірви". Про це він сказав в ефірі телеканалу ВВС.

Міністр нагадав, що після масштабного бомбардування з боку Тегерана та його поплічників іранська влада заявила, що цю "роботу зроблено". Однак Ізраїль, зі свого боку, наголосив, що ситуація далека від завершення, і пообіцяв помститися.

Кемерон поінформував глядачів ВВС й інших каналів, що британський уряд наполегливо рекомендує Ізраїлю не поспішати й думати "головою, а не серцем".

"Наша порада: не відповідайте. Ми не підтримуватимемо дії у відповідь. Ми закликаємо їх думати не тільки серцем, а й головою, бути розумними та жорсткими. Правильна справа — не ескалувати ситуацію", — заявив міністр закордонних справ у програмі BBC Today.

Він охарактеризував напад Ірану як "подвійну поразку" цієї країни, попри масштабні удари дронами та ракетами, оскільки Іран не тільки не завдав жодної істотної шкоди Ізраїлю, а й отримав рішучий осуд своєї поведінки від багатьох країн.

"Ізраїль у якомусь сенсі вже переміг, попри бомбардування", — зауважив головний британський дипломат.

Замість цього, як стверджує Кемерон, краще зосередитися на тому, щоб домогтися від ХАМАСу звільнення заручників і створити умови для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази, погодившись на паузу в бойових діях.

Однак очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що хоч місія Ірану і вважається проваленою, проте війська КВІРу все-таки отримали деякі плюси від цієї атаки. Вони, за словами Кемерона, насамперед могли проаналізувати ізраїльську систему оборони "Залізний купол" і набути певні знання про ППО Ізраїлю для того, щоб наступна їхня атака була набагато ефективнішою.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 13 квітня ЦАХАЛ підтвердив запуск Іраном десятків безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю, а також балістичних ракет великої дальності.

Водночас, як повідомив ізраїльський телеканал N12 14 квітня, міністр оборони Ірану попередив сусідні держави, що якщо вони відкриють свій повітряний простір Ізраїлю для захисту від іранської атаки, то самі стануть мішенню.