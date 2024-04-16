Боррель заявив, що стукає у двері ЄС, аби закупити для України зенітні батареї

Глава європейської дипломатії на 22 березня скликав засідання Ради ЄС для обговорення шляхів постачання цього озброєння Києву.

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Керівник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що "стукає у двері" країн-членів ЄС для придбання зенітних батарей для України. Про це пише видання Le Monde.

На думку дипломата, станом на зараз фронті в Україні "динамічний глухий кут".

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який очікували в Україні, не відбулося, і на цей час не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, хоча зазнають величезних людських втрат", — заявив він.

Водночас Боррель зазначив, що Захід повинен відновити баланс сил.

"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. З іншого боку, Україна повинна перемогти, аби відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Лише від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", — заявив він.

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Керівник європейської дипломатії повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, аби обговорити, як ЄС може задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в більш терміновому порядку, в засобах протиповітряної оборони.

"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити для України. Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", — підкреслив він.

Як відомо, російська армія суттєво посилила ракетні і дронові атаки по населених пунктах і критичній інфраструктурі України, застосовуючи балістичні ракети. Для збиття таких цілей ефективними є лише системи ППО Patriot та SAMP/T, яких в України обмежена кількість та які переважно прикривають від ударів Київ.

7 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО, які б захистили від ракетних атак росіян. За його словами Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, проте у разі високої інтенсивності обстрілів незабаром вони можуть закінчитися.

Також 10 квітня представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, проте Євросоюз не може їх передати.