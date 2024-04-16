Боррель заявил, что стучится в двери ЕС, чтобы закупить для Украины зенитные батареи

Глава европейской дипломатии на 22 марта созвал заседание Совета ЕС для обсуждения путей поставки этого вооружения Киеву.

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Руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "стучится в двери" стран-членов ЕС для приобретения зенитных батарей для Украины. Об этом пишет издание Le Monde.

По мнению дипломата, по состоянию на сейчас фронте в Украине "динамический тупик".

"Бои очень интенсивные. Но прорыва, которого ожидали в Украине, не произошло, и на данный момент не видно и российского прорыва. Россияне берут верх и отгрызают куски территории, хотя несут огромные человеческие потери", — заявил он.

В то же время Боррель отметил, что Запад должен восстановить баланс сил.

"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. С другой стороны, Украина должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромная, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", — заявил он.

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Руководитель европейской дипломатии сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы обсудить, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.

"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить для Украины. Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно разнятся", — подчеркнул он.

Как известно, российская армия существенно усилила ракетные и дроновые атаки по населенным пунктам и критической инфраструктуре Украины, применяя баллистические ракеты. Для сбивания таких целей эффективны только системы ПВО Patriot и SAMP/T, которых у Украины ограниченное количество и которые преимущественно прикрывают от ударов Киев.

7 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем ПВО, которые бы защитили от ракетных атак россиян. По его словам Воздушные силы имеют определенный запас ракет для систем ПВО, однако в случае высокой интенсивности обстрелов вскоре они могут закончиться.

Также 10 апреля представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Украина отчаянно просит семь систем Patriot для защиты своих городов от российской баллистики, однако Евросоюз не может их передать.