Застосовують артилерію і дрони: у ЗСУ розповіли, як стримують натиск окупантів на півдні

В ОК "Південь" повідомили, що на Оріхівському напрямку окупанти провели 7 штурмів, а на лівому березі Дніпра в Херсонській області — 5 штурмів.

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Російські окупанти тиснуть на Сили оборони в Херсонській і Запорізькій областях, використовуючи артилерію і велику кількість ударних дронів. Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у звіті 16 квітня.

"В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба і відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку окупанти провели 7 штурмів, з яких 5 у районі Старомайорського, 1 у районі Новодарівки та 1 у районі Малої Токмачки. Усі вони були відбиті українськими військовими.

Також повідомляється, що на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій території Херсонської області ворог здійснив 5 штурмів у напрямку плацдарму біля Кринків. Зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій. Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. Хоча насиченість неба розвідронами дещо знизилася", — сказано у звіті.

В ОК "Південь" повідомили, що в операційній зоні минулої доби зафіксовано проліт 134 розвідувальних дронів.

Крім того, як ідеться у звіті, ЗС РФ на Оріхівському напрямку здійснили 3 авіаційні удари із застосуванням 6 керованих авіабомб і близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов розповів про найгарячіший напрямок на фронті. За його словами, російські військові хочуть захопити Донецьку та Луганську області, а саме досягти ключових міст — Курахове, Покровськ, Краматорськ. Ворог намагається зрівняти із землею українські міста та села.

Також у НГУ заявили, що ЗС РФ послабили один із напрямків і перекинули резерви для штурму Часового Яру. Російські окупанти зменшили наступальні дії на окремих напрямках, натомість перекидають з Лиманського напрямку окремі підрозділи для посилення наступальних дій біля Часового Яру в Бахмутському районі Донецької області.