Применяют артиллерию и дроны: в ВСУ рассказали, как сдерживают натиск оккупантов на юге

В ОК "Юг" сообщили, что на Ореховском направлении оккупанты провели 7 штурмов, а на левом берегу Днепра в Херсонской области — 5 штурмов.

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Российские оккупанты давят на Силы обороны в Херсонской и Запорожской областях, используя артиллерию и большое количество ударных дронов. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в отчете 16 апреля.

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на Ореховском направлении оккупанты провели 7 штурмов, из которых 5 в районе Старомайорского, 1 в районе Новодаровки и 1 в районе Малой Токмачки. Все они были отбиты украинскими военными.

Также сообщается, что на левом берегу Днепра, на временно оккупированной территории Херсонской области враг совершил 5 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Понеся потери, оккупанты отошли на свои исходные позиции.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. Хотя насыщенность неба разведронами несколько снизилась", — сказано в отчете.

В ОК "Юг" сообщили, что в операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 134 разведывательных дронов.

Кроме того, как говорится в отчете, ВС РФ на Ореховском направлении совершили 3 авиационных удара с применением 6 управляемых авиабомб и около трех десятков неуправляемых авиационных ракет.

Напомним, офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов рассказал о самом горячем направлении на фронте. По его словам, российские военные хотят захватить Донецкую и Луганскую области, а именно достичь ключевых городов — Курахово, Покровск, Краматорск. Враг пытается сравнять с землей украинские города и села.

Также в НГУ заявили, что ВС РФ ослабили одно из направлений и перебросили резервы для штурма Часового Яра. Российские оккупанты уменьшили наступательные действия на отдельных направлениях, зато перебрасывают с Лиманского направления отдельные подразделения для усиления наступательных действий у Часового Яра в Бахмутском районе Донецкой области.