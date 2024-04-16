Китай не збирається відмовлятися від співпраці з Іраном після нападу на Ізраїль, — ЗМІ

Пекін вважається головним покупцем нафти у Тегерану, попри те, що іранська сторона у січні припинила поставки, наполягаючи на зростанні цін.

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Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив Китаю, що країни матимуть можливість співпраці у низці галузей у майбутньому, натякнувши, що у майбутньому зв'язки двох країн залишаться міцними навіть після безпрецедентного нападу Тегерана на Ізраїль. Про це пише Bloomberg.

"Китай готовий неухильно просувати практичне співробітництво з Іраном у різних галузях і сприяти подальшому розвитку китайсько-іранських відносин", — заявив Ван Ї під час телефонної розмови з китайським колегою Хосейном Амір-Абдуллахіаном.

За його словами, Китай взяв до відома позицію Ірану стосовно того, що його воєнні дії були "обмеженими" і що країна "здійснює своє право на самооборону", згідно із заявою МЗС у Пекіні. До того ж Китай вважав, що Іран здатний впоратися із ситуацією, аби "уникнути подальшої турбулентності", сказав він.

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Росія допомагає Ірану зміцнити оборону від можливого авіаудару Ізраїлю, — WP

Дипломат не уточнив, яку саме співпрацю Китай готовий розвивати з Іраном, однак Пекін раніше вже давав подібні обіцянки. У 2023 році китайський лідер Сі Цзіньпін анонсував поглиблення зв'язків після зустрічі з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Пекіні. США всього декілька тижнів тому заявили, що посилюватимуть тиск на Китай, щоб той припинив купувати іранську нафту.

Варто зазначити, що Китай виступає головним покупцем нафти в Ірану попри те, що в січні Тегеран припинив поставки, оскільки наполягав на підвищенні цін. Крім того, Пекін також є ключовою переговорною силою в переговорах, які зайшли в глухий кут, на тему відновлення ядерної угоди 2015 року.

16 квітня стало відомо, що Росія сприяє захисту Ірану від можливого авіаудару Ізраїлю. Так, ще в березні 2023 року російський оборонний завод в Єкатеринбурзі запросив іранців на екскурсію — подивитися російські системи ППО.

До того ж 15 березня видання WSJ писало, що Ірану не вдалося завдати серйозної шкоди Ізраїлю конвенційною зброєю через її технологічну недосконалість. У зв'язку з цим Тегеран допоможе вдатися до ядерної ескалації.