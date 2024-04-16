Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Ираном после нападения на Израиль, — СМИ

Пекин считается главным покупателем нефти у Тегерана, несмотря на то, что иранская сторона в январе прекратила поставки, настаивая на росте цен.

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Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И сообщил Китаю, что страны будут иметь возможность сотрудничества в ряде отраслей в будущем, намекнув, что в будущем связи двух стран останутся крепкими даже после беспрецедентного нападения Тегерана на Израиль. Об этом пишет Bloomberg.

"Китай готов неуклонно продвигать практическое сотрудничество с Ираном в различных областях и способствовать дальнейшему развитию китайско-иранских отношений", — заявил Ван И во время телефонного разговора с китайским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном.

По его словам, Китай принял к сведению позицию Ирана относительно того, что его военные действия были "ограниченными" и что страна "осуществляет свое право на самооборону", согласно заявлению МИД в Пекине. К тому же Китай считал, что Иран способен справиться с ситуацией, чтобы "избежать дальнейшей турбулентности", сказал он.

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Россия помогает Ирану укрепить оборону от возможного авиаудара Израиля, — WP

Дипломат не уточнил, какое именно сотрудничество Китай готов развивать с Ираном, однако Пекин ранее уже давал подобные обещания. В 2023 году китайский лидер Си Цзиньпин анонсировал углубление связей после встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Пекине. США всего несколько недель назад заявили, что будут усиливать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать иранскую нефть.

Стоит отметить, что Китай выступает главным покупателем нефти у Ирана, несмотря на то, что в январе Тегеран прекратил поставки, поскольку настаивал на повышении цен. Кроме того, Пекин также является ключевой переговорной силой в зашедших в тупик переговорах на тему возобновления ядерной сделки 2015 года.

16 апреля стало известно, что Россия способствует защите Ирана от возможного авиаудара Израиля. Так, еще в марте 2023 года российский оборонный завод в Екатеринбурге пригласил иранцев на экскурсию — посмотреть российские системы ПВО.

К тому же 15 марта издание WSJ писало, что Ирану не удалось нанести серьезный ущерб Израилю конвенционным оружием из-за его технологического несовершенства. В связи с этим Тегеран поможет прибегнуть к ядерной эскалации.