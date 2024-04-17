Спікера Джонсона закликали піти у відставку через допомогу Україні: політик вже відреагував

Спікер Палати представників вважає таку пропозицію абсурдною. Він наполягає на тому, що Конгрес просто виконує свою роботу.

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Член Республіканської партії у Конгресі США Томас Массі, який не підтримує надання Києву додаткової військової допомоги, 16 квітня заявив, що підтримає клопотання своєї колеги по партії Марджорі Тейлор Грін про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона. На думку Массі, Джонсон повинен дати змогу партії вибрати нового лідера, а потім подати у відставку. Про це пише The Wall Street Journal.

Реакція самого Джонсона не забарилася: того ж дня спікер Палати представників зазначив, що залишиться на своїй посаді попри те, що йому довелося зіткнутися із серйозним випробуванням стосовно свого лідерства, яке було спричинене намаганнями забезпечити фінансування України, Ізраїлю та інших закордонних союзників.

Зараз Джонсон хоче пропустити складний проєкт закону, який складається з чотирьох частин, через Палату представників не пізніше кінця цього тижня. При цьому він розраховує на голоси демократів, але при цьому прагне зберегти свою посаду.

Не секрет, що останнім часом республіканці чим далі, тим більше розчаровуються у лідерстві Майка Джонсона. Особливо їх непокоїть ідея щодо ухвалення чотирьох окремих законопроєктів, об'єднання їх і направлення до Сенату.

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Для Джонсона нова загроза щодо його спікерства з'явилася, коли республіканець Томас Массі, який є відкритим критиком подальшої допомоги Україні, повідомив, що приєднається до Марджорі Тейлор Грін у її закликах про його відставку. Грін озвучила цю думку ще минулого місяця, але поки що не намагалася домогтися голосування.

2 квітня стало відомо, що Джонсон хоче протягнути допомогу Україні через сумнівну схему. Проте цю ідею не підтримують ні республіканці, ні демократи.

Також 17 квітня речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент Джо Байден готовий розглянути всі чотири законопроєкти про допомогу Україні.