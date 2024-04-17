Спикера Джонсона призвали уйти в отставку из-за помощи Украине: политик уже отреагировал

Спикер Палаты представителей считает такое предложение абсурдным. Он настаивает на том, что Конгресс просто выполняет свою работу.

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Член Республиканской партии в Конгрессе США Томас Масси, который не поддерживает предоставление Киеву дополнительной военной помощи, 16 апреля заявил, что поддержит ходатайство своей коллеги по партии Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона. По мнению Масси, Джонсон должен позволить партии выбрать нового лидера, а затем подать в отставку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Реакция самого Джонсона не заставила себя ждать: в тот же день спикер Палаты представителей отметил, что останется на своей должности, несмотря на то, что ему пришлось столкнуться с серьезным испытанием относительно своего лидерства, которое было вызвано попытками обеспечить финансирование Украины, Израиля и других зарубежных союзников.

Сейчас Джонсон хочет пропустить сложный проект закона, который состоит из четырех частей, через Палату представителей не позднее конца этой недели. При этом он рассчитывает на голоса демократов, но при этом стремится сохранить свою должность.

Не секрет, что в последнее время республиканцы чем дальше, тем больше разочаровываются в лидерстве Майка Джонсона. Особенно их беспокоит идея о принятии четырех отдельных законопроектов, объединение их и направление в Сенат.

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Для Джонсона новая угроза в отношении его спикерства появилась, когда республиканец Томас Масси, который является открытым критиком дальнейшей помощи Украине, сообщил, что присоединится к Марджори Тейлор Грин в ее призывах о его отставке. Грин озвучила это мнение еще в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования.

2 апреля стало известно, что Джонсон хочет протянуть помощь Украине через сомнительную схему. Однако эту идею не поддерживают ни республиканцы, ни демократы.

Также 17 апреля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден готов рассмотреть все четыре законопроекта о помощи Украине.