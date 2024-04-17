У РФ через ризик атаки БПЛА закрили небо над трьома містами і обмежили роботу "Шереметьєво"

Метою введення обмежень назвали "забезпечення безпеки польотів", йдеться в заяві без уточнення подробиць.

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Вранці 17 квітня в Росії закрили повітряний простір над Нижнім Новгородом, Казанню та Набережними Чолнами у зв'язку із загрозою повітряної атаки. Крім того, відомо про введення обмеження на польоти в аеропорту Москви "Шереметьєво", у Підмосков'ї введено сигнал "Ковер".Про це пише "112".

Тим часом в "Росавіації", заявили, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода зранку тимчасово не здійснюють прийом і відправлення літаків. Метою введення обмежень стало "убезпечення польотів", проте жодних деталей не повідомлялося.

Згідно з даними онлайн-табло аеропорту Храброво, затримується рейс №SU 1003 у Шереметьєво з Калінінграда. Його виліт було заплановано на 12:55, розрахунковий час відправлення — 13:55.

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До того ж затримується на приліт рейс №SU 1002. На нього чекали в Калінінграді об 11:55, проте він прибуде о 12:55. Обидва перевезення здійснює компанія "Аерофлот".

Своєю чергою низка російських ЗМІ повідомили, що причиною закриття неба над повітряним простором трьох міст та введення обмежень в аеропорту "Шереметьєво" стали ризики атаки БПЛА. Водночас лояльні до Кремля "ТАСС" та "РИА Новости" стверджують, що робота аеропорту нібито продовжується у штатному режимі.

Як відомо, у ніч на 11 квітня в Курській області РФ атака дронами нібито була здійснена по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату (МГЗК). Місцеві пабліки опублікували у мережі відео очевидців, також про цю подію у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Також Фокус писав, що 7 березня Ленінградську область (Російська Федерація) атакували безпілотні літальні апарати. Відомо, що БПЛА летіли на мінімальній висоті майже над деревами. Через це їх нібито не змогли збити в Брянській, Смоленській, Псковській, Тверській і Новгородській областях.