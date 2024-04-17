В РФ из-за риска атаки БПЛА закрыли небо над тремя городами и ограничили работу "Шереметьево"

Целью введения ограничений назвали "обеспечение безопасности полетов", говорится в заявлении без уточнения подробностей.

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Утром 17 апреля в России закрыли воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Чолнами в связи с угрозой воздушной атаки. Кроме того, известно о введении ограничения на полеты в аэропорту Москвы "Шереметьево", в Подмосковье введен сигнал "Ковер", об этом пишет "112".

Тем временем в"Росавиации", заявили, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода с утра временно не осуществляют прием и отправку самолетов. Целью введения ограничений стало "обеспечение безопасности полетов", однако никаких деталей не сообщалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, задерживается рейс №SU 1003 в Шереметьево из Калининграда. Его вылет был запланирован на 12:55, расчетное время отправления — 13:55.

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К тому же задерживается на прилет рейс №SU 1002. Его ждали в Калининграде в 11:55, однако он прибудет в 12:55. Обе перевозки осуществляет компания "Аэрофлот".

В свою очередь ряд российских СМИ сообщили, что причиной закрытия неба над воздушным пространством трех городов и введения ограничений в аэропорту "Шереметьево" стали риски атаки БПЛА. При этом лояльные к Кремлю "ТАСС" и "РИА Новости" утверждают, что работа аэропорта якобы продолжается в штатном режиме.

Как известно, в ночь на 11 апреля в Курской области РФ атака дронами якобы была осуществлена по Михайловскому горно-обогатительному комбинату (МГОК). Местные паблики опубликовали в сети видео очевидцев, также об этом событии в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Также Фокус писал, что 7 марта Ленинградскую область (Российская Федерация) атаковали беспилотные летательные аппараты. Известно, что БПЛА летели на минимальной высоте почти над деревьями. Из-за этого их якобы не смогли сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях.