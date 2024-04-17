Штурм малими групами: військовий розказав про нову тактику росіян на фронті (відео)

Тепер будь-який російський штурм ставить перед собою мету відрізати від резервів певне угруповання українських бійців, позицію або взводний опорний пункт.

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Російські війська вдаються до нової тактики при штурмах на фронті. Окупанти за підтримки бронетехніки ідуть малими групами і намагаються відсікти резерв українських бійців. Про це розповів командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер Національної гвардії України Максим Матвійчук в ефірі "КИЇВ24" у середу, 17 квітня.

За його словами, росіяни розуміють, що відправляти "на м'ясо" умовно "танкові кулаки", як це було прописано в книжці або як це робили під час Другої світової війни, вже є недоцільним.

"Він (ворог, — ред.) пробує зробити маневрені групи легкої і мобільної піхоти, яка на броньованій техніці підійде максимально близько. Під прикриття крупнокаліберного кулемета десант спішується і пробує зайти в нашу посадку на нашу територію під прикриттям артилерії, який пробує відсікти наш резерв", — розказав Матвійчук.

Військовий запевнив, що поки бійці з бригади "Рубіж" можуть зупинити і не дають можливості противнику пройти далі на тій ділянці фронту, яка закріплена за ними. Матвійчук наголосив, що будь-який штурм ставить перед собою мету відрізати від резервів певне угруповання, позицію або взводний опорний пункт.

"Відсікти силами артилерії, відправити достатню кількість людей, обрізати зв’язок – комунікацію управління — і подавлювати противника рівно до тих пір, допоки в нього не закінчиться боєприпас і люди не зможуть самі відійти, коли вже не буде підтримки, коли буде достатня кількість поранених", — пояснив військовий.

Нагадаємо, 17 квітня аналітики ISW у своєму звіті заявили, що росіяни перейшли від застосовування масованих фронтових атак до використання менших груп піхоти. Окупанти використовують малогабаритну техніку, щоб мати змогу швидко підійти до українських позицій та створити умови для наступної піхотної групи.

16 квітня речник Нацгвардії України Руслан Музичук поінформував, що російські війська зменшили наступальні дії на окремих напрямках фронту і перекидають окремі підрозділи для посилення наступу на Часів Яр у Бахмутському районі.