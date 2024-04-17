Штурм малыми группами: военный рассказал о новой тактике россиян на фронте (видео)

Теперь любой российский штурм ставит перед собой цель отрезать от резервов определенную группировку украинских бойцов, позицию или взводный опорный пункт.

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Российские войска прибегают к новой тактике при штурмах на фронте. Оккупанты при поддержке бронетехники идут малыми группами и пытаются отсечь резерв украинских бойцов. Об этом рассказал командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер Национальной гвардии Украины Максим Матвийчук в эфире "КИЕВ24" в среду, 17 апреля.

По его словам, россияне понимают, что отправлять "на мясо" условно "танковые кулаки", как это было прописано в книжке или как это делали во время Второй мировой войны, уже нецелесообразно.

"Он (враг, — ред.) пробует сделать маневренные группы легкой и мобильной пехоты, которая на бронированной технике подойдет максимально близко. Под прикрытие крупнокалиберного пулемета десант спешивается и пробует зайти в нашу посадку на нашу территорию под прикрытием артиллерии, который пробует отсечь наш резерв", — рассказал Матвийчук.

Военный заверил, что пока бойцы из бригады "Рубеж" могут остановить и не дают возможности противнику пройти дальше на том участке фронта, который закреплен за ними. Матвийчук отметил, что любой штурм ставит перед собой цель отрезать от резервов определенную группировку, позицию или взводный опорный пункт.

"Отсечь силами артиллерии, отправить достаточное количество людей, обрезать связь — коммуникацию управления — и подавлять противника ровно до тех пор, пока у него не закончится боеприпас и люди не смогут сами отойти, когда уже не будет поддержки, когда будет достаточное количество раненых", — пояснил военный.

Напомним, 17 апреля аналитики ISW в своем отчете заявили, что россияне перешли от применения массированных фронтовых атак к использованию меньших групп пехоты. Оккупанты используют малогабаритную технику, чтобы иметь возможность быстро подойти к украинским позициям и создать условия для следующей пехотной группы.

16 апреля спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук проинформировал, что российские войска уменьшили наступательные действия на отдельных направлениях фронта и перебрасывают отдельные подразделения для усиления наступления на Часов Яр в Бахмутском районе.