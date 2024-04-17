Росія готує провокацію щодо українських спецпризначенців у Судані, — ГУР

За інформацією української розвідки, стало відомо, що російські спецслужби сфабрикували фейкові знімки для дезінформаційної кампанії про незаконний обіг зброї у Білорусі, оскільки у Судані через релігійні мусульманські свята вони не змогли це зробити.

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Російська пропаганда готує провокаційну дезінформаційну кампанію стосовно того, аби звинуватити українських спецпризначенців у використанні іноземної зброї під час їхньої участі у бойових діях у Судані. Про це 17 квітня повідомляє в офіційному телеграм-каналі Головне управління розвідки Міноборони України.

Українській розвідці стало відомо, що до цієї гібридної інформаційної кампанії планують залучити низку іноземних медіа, зокрема лівійських, де передбачають оприлюднити фейкові фото нібито трофейної зброї американського походження, яку "захопили" в українських бійців. Насправді, відомо, що цю зброю свого часу на полі бою в Україні затрофеїли найманці ПВК "Вагнер".

Так, як зазначають у ГУР, росіяни прагнуть звинуватити союзників та українську армію у безконтрольному обігу зброї, а також дискредитувати владу України і командування ЗСУ, що, мовляв, надсилають елітні спеціальні військові підрозділи до інших країн, зокрема в Африці, у той час, коли на території України триває війна.

Проте, як зазначає українська розвідка, стало відомо, що російські спецслужби сфабрикували фейкові знімки у Білорусі, оскільки у Судані через релігійні мусульманські свята вони не змогли це зробити.

Водночас Головне управління розвідки наголошує, що всі військові підрозділи Сил оборони України діють винятково у межах міжнародного права і Статуту ООН. Українські спецслужби підкреслюють, що українські військові абсолютно не дотичні до незаконного обігу зброї у будь-якому регіоні.

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Нагадаємо, що восени 2023 року українські спецпризначенці на запрошення легітимних владних кіл Судану брали участь в операціях проти ПВК "Вагнер" та їхніх місцевих поплічників із Сил швидкого реагування, які влаштували у країні державний переворот.

Крім того, Фокус писав, що інтереси Росії в Африці виходять далеко за межі Судану і вони залучені до військових конфліктів у Малі, Буркіна-Фасо, Нігері, ЦАР, Анголі, Алжирі, Лівії, Конго.