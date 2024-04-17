Тактика змушує РФ жертвувати людьми й технікою в районі Часового Яру, — DeepState (відео)

Аналітик Роман Погорілий розповів, що російські штурмовики лізуть група за групою. Окрім того, авіація РФ працює над тим, щоб зрівняти місто із землею.

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ЗС РФ продовжують тиснути на фронті, сподіваючись захопити Часів Яр у Донецькій області. Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю Radio NV розповів про тактику російських окупантів на цій ділянці.

Він повідомив, що ворожі бійці намагаються підібратися до каналу Сіверський Донець — Донбас.

"І ми бачимо, що між Іванівським і Часовим Яром, тобто південніше від міста, є така лінія червона. Вони по хребту, по цій висоті намагаються піхотою [просунутися]. Один залізе, посидить — його знищать. Два залізли, прорвались — їх знищать. І от так вони намагаються насичувати той район піхотою", — описав Погорілий.

Експерт повідомив, що також ЗС РФ намагаються закріпитись у лісі, розташованому на східних околицях міста — перед районом приватних забудов.

"Там є лісок, який вони намагаються теж наситити піхотою. Вони там закріпляються. Дуже багато останнім часом роботи скидів, FPV-дронів по цьому району", — зазначив аналітик.

Він підкреслив, що Росія зосередила в районі Часового Яру велику кількість піхоти й не шкодує свого особового складу.

"Треба враховувати, що їм байдуже: один здохне, два здохне, ці 100 здохнуть — прийдуть інші й вони будуть постійно лізти. Наші ж військовослужбовці змушені приймати перших 100, других 100, третіх 100 і ці всі хвилі. Це вимотує і забирає багато ресурсів", — пояснив Погорілий.

За його словами, тактика РФ — насичення району та закріплення там, щоб окупанти продовжували рух, коли вибивати їх уже важко.

"Паралельно з цим ідуть атаки техніки, теж ці накати. І це теж витрата ресурсів, сил. Вони то не нехтують, одну колону спалять — пришлють ще одну", — розповів експерт.

Він додав, що ще одна проблема — авіація, яка "знищує місто, скидаючи ФАБи, КАБи, важкі авіаційні бомби, рівняючи все із землею". Це також одна з тактик Росії: коли ворог не може взяти район, він його просто знищує і заходить вже на руїни.

Інтерв'ю з Романом Погорілим (про тактику РФ в районі Часового Яру — з 14:03)

Нагадаємо, 16 квітня у DeepState спростували свою ж заяву про можливі бої у самому Часовому Ярі.

15 квітня українські оборонці опублікували кадри з Часового Яру. Військові підкреслили, що місто було "фактично зруйноване росіянами".