Тактика заставляет РФ жертвовать людьми и техникой в районе Часового Яра, — DeepState (видео)

Аналитик Роман Погорелый рассказал, что российские штурмовики лезут группа за группой. Кроме того, авиация РФ работает над тем, чтобы сравнять город с землей.

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ВС РФ продолжают давить на фронте, надеясь захватить Часов Яр в Донецкой области. Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV рассказал о тактике российских оккупантов на этом участке.

Он сообщил, что вражеские бойцы пытаются подобраться к каналу Северский Донец — Донбасс.

"И мы видим, что между Ивановским и Часовым Яром, то есть южнее города, есть такая линия красная. Они по хребту, по этой высоте пытаются пехотой [продвинуться]. Один залезет, посидит — его уничтожат. Два залезли, прорвались — их уничтожат. И вот так они пытаются насыщать тот район пехотой", — описал Погорелый.

Эксперт сообщил, что также ВС РФ пытаются закрепиться в лесу, расположенном на восточных окраинах города — перед районом частных застроек.

"Там есть лесок, который они пытаются тоже насытить пехотой. Они там закрепляются. Очень много в последнее время работы сбросов, FPV-дронов по этому району", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество пехоты и не жалеет своего личного состава.

"Надо учитывать, что им безразлично: один сдохнет, два сдохнет, эти 100 сдохнут — придут другие и они будут постоянно лезть. Наши же военнослужащие вынуждены принимать первых 100, вторых 100, третьих 100 и эти все волны. Это выматывает и забирает много ресурсов", — пояснил Погорелый.

По его словам, тактика РФ — насыщение района и закрепление там, чтобы оккупанты продолжали движение, когда выбивать их уже трудно.

"Параллельно с этим идут атаки техники, тоже эти накаты. И это тоже расход ресурсов, сил. Они то не пренебрегают, одну колонну сожгут — пришлют еще одну", — рассказал эксперт.

Он добавил, что еще одна проблема — авиация, которая "уничтожает город, сбрасывая ФАБы, КАБы, тяжелые авиационные бомбы, сравнивая все с землей". Это также одна из тактик России: когда враг не может взять район, он его просто уничтожает и заходит уже на руины.

Интервью с Романом Погорелым (о тактике РФ в районе Часового Яра — с 14:03)

Напомним, 16 апреля в DeepState опровергли свое же заявление о возможных боях в самом Часовом Яру.

15 апреля украинские защитники опубликовали кадры из Часового Яра. Военные подчеркнули, что город был "фактически разрушен россиянами".