На 25% більше, ніж рік тому: ЗМІ підтвердили загибель понад 50 000 військових РФ в Україні

За словами журналістів, за другий рік війни кількість загиблих росіян була майже на 25% вищою, ніж за перший. Автори підрахунків спираються на відкриті джерела і, серед іншого, відстежують нові могили на кладовищах в РФ.

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З лютого 2022 року вже підтверджено загибель понад 50 тисяч російських військових в Україні. Але насправді цифра втрат ЗС РФ може бути в рази вищою. Дані оприлюднено в межах спільного проєкту російської служби BBC і видання "Медіазона".

У публікації повідомляється, що за другий рік війни, коли Росія дотримувалася так званої стратегії м'ясорубки, кількість загиблих була майже на 25% вищою, ніж за перший рік.

Під час підрахунку загиблих в Україні російських військових журналісти спираються на дані з відкритих джерел, газетних публікацій і соціальних мереж. Відстежують нові могили на кладовищах в РФ.

Супутникові знімки кладовища в Рязані

За другий рік бойових зіткнень загинули понад 27 300 російських військовослужбовців. Загальна кількість підтверджених загиблих росіян перевищує 50 тисяч. У вересні 2022 року представники РФ називали дані в сім разів менші.

За інформацією Генштабу України, від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ убитими та пораненими становлять близько 456 050 осіб.

Кількість загиблих росіян в Україні

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, коментуючи смерть у російській колонії опозиціонера Олексія Навального, наголосив, що катастрофічними наслідками для РФ стали санкції та втрати 350 тисяч людей в Україні.

Також повідомлялося, що командувач НАТО розкрив втрати російських ПКС в Україні.