На 25% больше, чем год назад: СМИ подтвердили гибель свыше 50 000 военных РФ в Украине

По словам журналистов, за второй год войны число погибших россиян было почти на 25% выше, чем за первый. Авторы подсчетов опираются на открытые источники и, среди прочего, отслеживают новые могилы на кладбищах в РФ.

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С февраля 2022 года уже подтверждена гибель более 50 тысяч российских военных в Украине. Но в действительности цифра потерь ВС РФ может быть в разы выше. Данные обнародованы в рамках совместного проекта русской службы BBC и издания "Медиазона".

В публикации сообщается, что за второй год войны, когда Россия придерживалась так называемой стратегии мясорубки, количество погибших было почти на 25% выше, чем за первый год.

При подсчете погибших в Украине российских военных журналисты опираются на данные из открытых источников, газетных публикаций и социальных сетей. Отслеживается новые могилы на кладбищах в РФ.

Спутниковые снимки кладбища в Рязани

За второй год боестолкновений погибли свыше 27 300 российских военнослужащих. Общее количество подтвержденных погибших россиян превышает 50 тысяч. В сентябре 2022 года представители РФ называли данные в семь раз меньше.

По информации Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения потери российских войск убитыми и ранеными составляют порядка 456 050 человек.

Количество погибших россиян в Украине

Напомним, что президент США Джо Байден, комментируя смерть в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, отметил, что катастрофическими последствиями для РФ стали санкции и потери 350 тысяч человек в Украине.

Также сообщалось, что командующий НАТО раскрыл потери российских ВКС в Украине.