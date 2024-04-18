Австралія продемонструвала перший великий підводний дрон Ghost Shark

До розробки субмарини долучено 42 місцеві компанії та понад 120 інженерів. Все це має дати нові можливості для Королівського австралійського флоту.

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Королівський військово-морський флот Австралії представив перший підводний дрон Ghost Shark за 40 млн доларів. Про це повідомляє Defence Blog.

Компанії Anduril Industries, ASCA та Defence Science and Technology Group вперше показали підводний дрон. Програма Ghost Shark обійшлася у 140 млн доларів. За ці кошти виробники мали спроєктувати та побудувати три невеликих підводних апарати. Вони мають стати ознаменуванням нової ери гнучких захисних рішень.

Конструкція підводної субмарини є модульною, що дозволить її виконувати відповідно до вимог Австралійських сил оборони. Виконавчий голова та генеральний директор Anduril Australia Девід Гудріч висловив свій ентузіазм щодо прогресу програми.

Корпус Ghost Shark роздруковано на 3D-принтері

"Ми неймовірно швидко просуваємося за цією програмою разом з нашими партнерами ASCA, DSTG і RAN. Стратегічне лідерство та інновації, надані професором Танею Монро, професором Емілі Гілдер і віцеадмірал Марком Гаммондом, є ключовими для нашого успіху", — сказав пан Гудріч.

Зазначається, що до виробництва та розробки залучено 42 компанії та 121 інженера. Планується масштабне виробництво спочатку для потреб ВМС Австралії, а потім і на експорт союзникам та партнерам. Розробка Ghost Shark розпочалася у 2022 році, а перший серійний зразок має побачити світ до кінця 2025 року.

Ghost Shark має надійти в стрій у 2025 році

Нагадаємо, 16 квітня ЗМІ писали, що українські інженери розробили підводний човен з торпедами.

Також у НАТО заявили про загрозу підводної війни з боку РФ.